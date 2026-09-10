Γιώργος Μαζωνάκης: Ραγίζουν καρδιές τα λόγια της Παπαρίζου - «Έχω μάτια δακρυσμένα για σένα»

Με μάτια δακρυσμένα και μια στιγμή τους από το The Voice, η Έλενα Παπαρίζου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη. Η γνωριμία τους μετρά πάνω από 20 χρόνια κι εκείνο που όπως λέει θα θυμάται για πάντα από εκείνον είναι πως είχε «ψυχή μικρού παιδιού».

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Η ανάρτηση της Έλενας Παπαρίζου για τον Γιώργο Μαζωνάκη

«Πάνω από 20 χρόνια γνωριζόμαστε… και σήμερα τα λόγια μοιάζουν τόσο λίγα…

Γιώργο μου, ήσουν ένας και μοναδικός. Άρχοντας. Αυτοκράτορας. Ανεπανάληπτος. Με έναν δικό σου, μοναδικό τρόπο να επικοινωνείς με τον κόσμο, να τον κάνεις να χαίρεται, να συγκινείται, να τραγουδάει μαζί σου.

Κι όμως, πίσω από όλα αυτά, εγώ θα θυμάμαι πάντα εκείνη την ψυχή μικρού παιδιού. Το χιούμορ σου, το χαμόγελό σου, τις στιγμές μας… Και τις κουβέντες μας, εκείνες τις πιο προσωπικές, που είχαν πάντα ένα απίστευτο βάθος. Κουβέντες γεμάτες αλήθεια και ειλικρίνεια, που έδειχναν την καθαρότητα και την ευαισθησία της ψυχής σου. Όλα όσα μοιραστήκαμε μέσα σε τόσα χρόνια θα τα κρατάω πάντα μέσα μου.

Σε λάτρεψε ο κόσμος, Γιώργο. Και θα συνεχίσει να σε λατρεύει, γιατί άνθρωποι και καλλιτέχνες σαν εσένα δεν φεύγουν πραγματικά. Ζουν μέσα από τα τραγούδια τους, στις αναμνήσεις μας, στις στιγμές που μας χάρισαν.

Γιώργο μου, έχω μάτια δακρυσμένα… για σένα…

Καλό ταξίδι αυτοκράτορά μας…», έγραψε η Έλενα Παπαρίζου στο βίντεο με την τρυφερή αγκαλιά στον εκλιπόντα τραγουδιστή κατά τη διάρκεια του The Voice.