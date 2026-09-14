Γιώργος Μαζωνάκης: «Το τελευταίο λαϊκό είδωλο» - Η αποθέωση του Σταύρου Ξαρχάκου

Με μια ανάρτηση αποχαιρέτησε ο Σταύρος Ξαρχάκος τον Γιώργο Μαζωνάκη, χαρακτηρίζοντάς τον «το τελευταίο λαϊκό είδωλο», αποθεώνοντας τον για το ξεχωριστό δέσιμο με τους θαυμαστές του.
Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης περιγράφει τον τραγουδιστή ως καλλιτέχνη «καθολικής αποδοχής», τονίζοντας πως είχε τη σπάνια ικανότητα να δίνει στο λαϊκό τραγούδι έναν έντονα προσωπικό και σχεδόν εξομολογητικό χαρακτήρα.
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«Αποχαιρετούμε -δυστυχώς πρόωρα- το τελευταίο λαϊκό είδωλο, έναν καλλιτέχνη καθολικής αποδοχής, που ήξερε να κάνει το λαϊκό τραγούδι να μοιάζει με προσωπική εξομολόγηση», γράφει ο Σταύρος Ξαρχάκος.
«Καλό σου ταξίδι, Γιώργο», καταλήγει στην ανάρτησή του ο Σταύρος Ξαρχάκος, αποχαιρετώντας τον Γιώργο Μαζωνάκη.
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