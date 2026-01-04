Γιούλη Τσαγκαράκη: «Μου έχει συμβεί κάτι, για το οποίο δεν θέλω να μιλήσω, ζορίστηκα»

Στην εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» μίλησε η ηθοποιός Γιούλη Τσαγκαράκη που αγαπήθηκε και έγινε ευρέως γνωστή μέσα από τον ρόλο της «θείας Σταματίνας» στις Σέρρες του Γιώργου Καπουτζίδη.

Η ίδια μίλησε για το #metoo και όσα έχουν καταγγελθεί από συναδέλφους της, ενώ παραδέχθηκε πως έχει συμβεί και στην ίδια κάτι δυσάρεστο, χωρίς να δώσει περαιτέρω λεπτομέρειες.

«Μου έχει συμβεί κάτι, για το οποίο δε θέλω να μιλήσω, ζορίστηκα αλλά πήρα θέση. Με κάποιο τρόπο τελικά έφυγα», λέει χαρακτηριστικά η ηθοποιός.

«Είχα άγχος, είχα καταθλίψεις, είχα διάφορες καταστάσεις που με την ψυχοθεραπεία έπρεπε να αντιμετωπίσω. Δεν με αγαπώ πλήρως, αλλά θα με αγαπήσω στην πορεία», εξομολογήθηκε.

«Την αγάπη τη λέμε πάρα πολύ εύκολα, ενώ είναι μια λέξη με βαθύ νόημα και με πολλή δουλειά πίσω. Όταν ο καθένας έχει τραυματιστεί τόσο πολύ μέσα από την οικογένειά του και αυτά που έχει ζήσει και ζούμε σε μια καθημερινότητα που τρέχουμε, ποιΟς έχει τον χρόνο να δει τι πραγματικά συμβαίνει μέσα του;», σημείωσε η Γιούλη Τσαγκαράκη.

