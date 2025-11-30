Γρηγορία Μεθενίτη: «Έκανα πολλά χρόνια να μπω σε λεωφορείο γιατί με χούφτωναν συνεχώς»

Η Γρηγορία Μεθενίτη, η οποία φέτος παίζει στη σειρά του Alpha, «Porto Leone: Στη Γειτονιά με τα Κόκκινα Φανάρια», μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα Δε Γίνεται» για τη σειρά, αλλά και τα ακροβατικά που κάνει από μικρή ηλικία και τους τραυματισμούς που της έχουν συμβεί ακόμα και την ώρα της παράστασης.

Ακόμα αναφέρθηκε με αφοπλιστική ειλικρίνεια και στον λόγο για τον οποίο έχει σταματήσει να παίρνει λεωφορεία.

«Στο Porto Leone έρχονται πολύ ωραία επεισόδια που μπαίνουμε στα κρυφά στα καμπαρέ», είπε αρχικά η τηλεοπτική Ντόρα του Porto Leone.

«Κάνω ακροβατικά από τεσσάρων χρονών και αποδείχθηκε πάρα πολύ χρήσιμο αυτό στο θέατρο. Έχουν υπάρξει βέβαια και τραυματισμοί.

Ας πούμε, σε πρεμιέρες ή σε γενικές δοκιμές μπορεί να μου έβγαινε ο αστράγαλος ενώ μου έχει βγει το γόνατο και μου έχει σκιστεί τένοντας. Έπαθα ρήξη αστραγάλου την ώρα της παράστασης», εξομολογήθηκε στη συνέχεια η γνωστή ηθοποιός.

Τέλος, εξήγησε πως ο λόγος που έχει σταματήσει να μπαίνει σε λεωφορεία είναι επειδή τη «χούφτωναν συνεχώς».

«Μόνο το να είσαι γυναίκα στην πόλη αυτή σου δημιουργεί μια πολύ έντονη οργή. Ναι, έκανα πολλά χρόνια να μπω σε λεωφορείο γιατί με χούφτωναν συνεχώς, συνεχώς.

Μέχρι που κάποια στιγμή είπα "αποκλείεται". Πήρα ένα ποδήλατο και είπα ότι όλα θα τα κάνω με το ποδήλατο», είπε χαρακτηριστικά η Γρηγορία Μεθενίτη.