Στο Παρά Πέντε: Το reunion που πιστεύαμε ότι δεν θα δούμε αλλά ο Καπουτζίδης μας διέψευσε, ευτυχώς!

Όταν τον περασμένο Φεβρουάριο ο Γιώργος Καπουτζίδης, είχε πει στο Στούντιο 4 της ΕΡΤ ότι με αφορμή τα 20 χρόνια του «Παρά Πέντε», ίσως «κάτι θα έπρεπε να κάνουμε», αυτή η δήλωση ήταν κυριολεκτικά «χειροβομβίδα», όπως την είχε αποκαλέσει και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος.

«Συμπληρώνονται 20 χρόνια από την έναρξη του Παρά Πέντε τον χειμώνα που μας έρχεται και ίσως κάτι θα έπρεπε να κάνουμε. Δεν θέλω να πω κάτι που δεν θα γίνει. Όχι να κάνουμε τρίτο κύκλο, δε συζητάω αυτό, αλλά νιώθω ότι ένα reunion όπως τα Φιλαράκια να είχε ενδιαφέρον.

Είναι μια σειρά που έχει μια φοβερή επιδραστικότητα. Δεν είναι μόνο τα νούμερα, αλλά ο κόσμος μιλάει με αυτές τις φράσεις, με φράσεις που εγώ δεν θυμόμουν καν ότι τις είχα γράψει και ίσως κάτι θα έπρεπε να κάνουμε», είχε πει χαρακτηριστικά ο Γιώργος Καπουτζίδης, με τους παρουσιαστές να μην κρύβουν τον ενθουσιασμό τους και μαζί με αυτούς και εμείς.

Μάλιστα, ο Γιώργος Καπουτζίδης δίσταζε αρχικά να το πει στον αέρα. «Τώρα άμα το πω.... Θεέ μου. Εδώ θα αυτολογοκριθώ... Κοίταξε να δεις...», σκεφτόταν, αλλά τελικά το πήρε απόφαση να μας το μαρτυρήσει, «επειδή έχω κάνει πάρα πολύ μεγάλο πρόλογο», όπως είχε εξηγήσει.

Και δεν είναι να απορεί κανείς που δίσταζε να το πει ο Γιώργος Καπουτζίδης, αφού ήξερε τι θα ακολουθήσει με τη δήλωσή του να αναπαράγεται από τις εκπομπές και τα σάιτ και το επόμενο διάστημα οι σχετικές ερωτήσεις να πέφτουν «βροχή» τόσο στον ίδιο όσο και στους υπόλοιπους πρωταγωνιστές της σειράς.

Ούτε στο παρελθόν ήταν λίγες οι φορές που ο δημιουργός των επιτυχιών είχε κληθεί να απαντήσει στο αν θα ξαναδούμε νέα επεισόδια, ταινία, reunion, έστω κάτι καινούριο από το Παρά Πέντε.

Μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι όλα αυτά τα χρόνια το Παρά Πέντε παίζεται ξανά και ξανά σε επανάληψη με επιτυχία από το Mega, ενώ αρκεί να αναφέρουμε ότι την περίοδο των Χριστουγέννων του 2024 η σειρά παιζόταν καθημερινά στην prime time του Mega σημειώνοντας τηλεθέαση που θα ζήλευαν πολλές σειρές Α΄ προβολής, πέραν του ότι trendαρε κάθε βράδυ στο X λες και παιζόταν για πρώτη φορά στη τηλεόραση.

Ίσως, όμως, ο λόγος που μας ξάφνιασε ακόμα πιο ευχάριστα η δήλωση του Γιώργου Καπουτζίδη για ένα reunion του Παρά Πέντε ήταν το γεγονός ότι ήρθε σε μια στιγμή που πλέον είχαμε πειστεί ότι δεν θα το δούμε ποτέ.

Μέσα από παλαιότερη ανάρτησή του στο Instagram όταν το 2023 έκανε πρεμιέρα η σειρά «Σέρρες», ο ίδιος είχε γράψει, μεταξύ άλλων ότι «δεν πρόκειται να ξαναγράψω το νέο "Παρά Πέντε", ούτε τη συνέχεια της "Εθνικής Ελλάδος"», ένδειξη του πόσο συχνά καλούνταν ο ίδιος να απαντήσει σε σχετικές ερωτήσεις.

Δύο χρόνια νωρίτερα, το 2021, όταν οι πρωταγωνιστές της σειράς είχαν κάνει ένα reunion στο τηλεπαιχνίδι Celebrity Game Night που παρουσίαζε τότε η Σμαράγδα Καρύδη στο Mega, ο Γιώργος Καπουτζίδης είχε κληθεί και πάλι να απαντήσει στο αν προτίθεται να γράψει ένα νέο επεισόδιο για το Παρά Πέντε με τον ίδιο να απαντά στην εκπομπή Ευτυχείτε του Open που παρουσίαζε τότε η Κατερίνα Καινούργιου:

«Δεν σκέφτομαι να κάνω άλλο ένα επεισόδιο του Παρά Πέντε. Μου το λένε καμιά φορά, αλλά δεν ξέρω. Έχει ολοκληρωθεί αυτό το πράγμα με τόσο ωραίο τρόπο, δεν έχεις λόγο να μπεις να κάνεις κάτι άλλο, δηλαδή πιο τέλεια δε γινόταν αυτό που ζήσαμε, καλύτερα από αυτό δεν γίνεται».

Ευτυχώς βρήκε τον τρόπο και να μη «χαλάσει» το φινάλε της σειράς, αλλά και να μας δώσει μέσα από το επετειακό επεισόδιο, το οποίο ετοιμάζεται αυτή την περίοδο και σύμφωνα με πληροφορίες, θα δούμε κοντά στα Χριστούγεννα, το κάτι παραπάνω που επιθυμούσαν οι τηλεθεατές, των οποίων τη βοήθεια ζήτησε πριν λίγο καιρό ο Γιώργος Καπουτζίδης, .

Ήδη έχουμε πάρει μικρές γεύσεις από τα γυρίσματα μέσα από τις σελίδες του Mega στα social media όσο και των πρωταγωνιστών, με τους περισσότερους ανά τα χρόνια να είχαν δηλώσει θετικοί στο να ξανασυναντηθεί η «θρυλική» παρέα.

Να ελπίζουμε ότι μετά το Παρά Πέντε ίσως να δούμε και κάτι αντίστοιχο και για τις λατρεμένες «Σαββατογεννημένες»;