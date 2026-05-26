Γρηγόρης Γκουντάρας: «Μακάρι όλοι οι άντρες σύζυγοι να γίνουμε σαν τον Τραϊανό Δέλλα»

Σε πρόσφατες δηλώσεις του στις ψυχαγωγικές εκπομπές, ο Γρηγόρης Γκουντάρας προέβη σε έναν απολογισμό της φετινής τηλεοπτικής χρονιάς, ενώ αναφέρθηκε με συγκίνηση και στην απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα.

«Ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν για όλους. Καθόλου ευχάριστη γεύση δεν μου άφησε, ίσα ίσα μου άφησε μια πικρή γεύση, αλλά να είμαστε καλά και να προχωράμε παρακάτω», είπε αρχικά ο Γρηγόρης Γκουντάρας.

Ο Γρηγόρης Γκουντάρας πρόσθεσε: «Η Γωγώ Μαστροκώστα ήταν παλικάρι, ντόμπρα. Μακάρι όλοι οι άντρες σύζυγοι να γίνουμε σαν τον Τραϊανό Δέλλα. Από την πρώτη στιγμή ήταν δίπλα της και δεν έφυγε λεπτό».



