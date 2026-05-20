Χάρι και Μέγκαν γιόρτασαν 8 χρόνια γάμου με αδημοσίευτες φωτογραφίες και βίντεο με τα παιδιά

Πρίγκιπας Χάρι και Μέγκαν Μαρκλ γιόρτασαν 8 χρόνια γάμου, δημοσιεύοντας άγνωστες φωτογραφίες από τον γάμο τους το 2018, που είχε τραβήξει τα βλέμματα όλου του πλανήτη.

Με τη λιτή λεζάντα: «8 χρόνια πριν», η Μαρκλ ανήρτησε αρκετές αδημοσίευτες φωτογραφίες από την ένωσή τους στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου.

Μεταξύ αυτών, εμφανίζεται η ίδια με το μίνιμαλ νυφικό του οίκου Givenchy και το περίτεχνο βέλο, που κρύβει το πρόσωπό της.

Υπάρχουν, επίσης, αρκετές κοινές φωτογραφίες με τον Χάρι, οι οποίες τραβήχτηκαν από τον Κρις Άλερτον, όπως και μία από την ερμηνεία του Σερ Έλτον Τζον στον γάμο.

Σε δεύτερη ανάρτησή της, η Μαρκλ έδωσε μία γεύση και από τη δεξίωση του γάμου, όπου χόρευε μαζί με τον σύζυγό της.

Αλλά, ο εορτασμός της ημέρας δεν θα μπορούσε να είναι πλήρης χωρίς και μία αναφορά στα δύο παιδιά τους, τον 7χρονο Άρτσι και την 4χρονη Λίλιμπετ.

Σε πλάνα τα παιδιά ακούγονταν να τραγουδάνε χαρούμενη επέτειο στους γονείς τους, ενώ ο Χάρι κουβαλάει μία τούρτα με αναμμένα κεράκια.