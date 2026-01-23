Χάρης Βαρθακούρης: «Είχα τα τυχερά μου ως γιος του Γιάννη Πάριου» - Το παράπονό του

Για τα παιδικά του χρόνια ως ο «γιος του Πάριου» μίλησε ο Χάρης Βαρθακούρης, σημειώνοντας πως δεν καταλάβαινε τη δημοφιλία του πατέρα του, αλλά ούτε και ένιωσε πως ξεχώριζε ανάμεσα στους συμμαθητές του.

Προσκεκλημένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» του Action24, ο Χάρης Βαρθακούρης ρωτήθηκε πώς ήταν να μεγαλώνει με πατέρα τον Γιάννη Πάριο και, πολύ απλά, δήλωσε πως «δεν ξέρω πώς είναι μην έχεις τον Πάριο πατέρα και τον Πάριο στο σπίτι».

«Αυτό ξέρω, δεν είναι ότι έζησα στα σπίτια των συμμαθητών μου και ξέρω πώς είναι να έχεις πατέρα δικηγόρο» συμπλήρωσε, για να εξηγήσει τα λεγόμενά του.

Σε ερώτηση για το αν ζήλευε κάτι από τη ζωή των συμμαθητών του, παραδέχθηκε πως ως παιδί ήθελε να περνάει τις γιορτές με τον μπαμπά του, αλλά εκείνος πάντα δούλευε.

«Ζήλευα το γεγονός ότι οι συμμαθητές μου άλλαζαν τον χρόνο με τους γονείς τους, ενώ ο δικός μου δούλευε. Κάτι που κάνω και εγώ τώρα» σημείωσε.

Διαβάστε επίσης: Η εγγονή του Πάριου τραγούδησε πρώτη φορά στην τηλεόραση με τον πατέρα της

Είπε, ακόμα, πως δεν έχει πάει ποτέ σινεμά μαζί του, ελάχιστες ήταν και οι επισκέψεις σε λούνα παρκ, αλλά «δεν νιώθω στερημένος, μπορεί να με πήγαινε η μητέρα μου ή κάποιος άλλος».

Για το πώς ήταν να μεγαλώνει με έναν τόσο δημοφιλή καλλιτέχνη, εξήγησε πως ως παιδί δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί κόσμος τον χαιρετούσε όλη την ώρα. Θυμήθηκε, δε, ένα περιστατικό σε φανάρι που οδηγός φώναξε στον πατέρα του, με εκείνον να διερωτάται αν τον ξέρει από κάπου. «Με ξέρει εκείνος» ήταν η αφοπλιστική απάντηση του Γιάννη Πάριου.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, είπε πως είχε και τα «τυχερά» του όμως. «Μπορεί να πηγαίναμε σε παιχνιδάδικο και αντί να κλείσει, το κρατούσαν μισή ώρα αργότερα, γιατί θα πήγαινα εγώ να διαλέξω το παιχνίδι μου».

Τέλος και όσον αφορά στο πώς του συμπεριφέρονταν στο σχολείο, δήλωσε πως λόγω της οικονομικής επιφάνειας του πατέρα του πήγε σε πολύ καλό σχολείο και ΄άρα δεν ξεχώριζε ανάμεσα στα άλλα παιδιά, που ήταν πλουσίων οικογενειών.