Αν Χάθαγουεϊ: Το βίντεο 8 δευτερολέπτων που αποκάλυψε τη νέα εγκυμοσύνη της 43χρονης ηθοποιού

Έγκυος στο τρίτο της παιδί είναι η 43χρονη ηθοποιός του Χόλιγουντ Αν Χάθαγουεϊ. Αποκάλυψε τα ευχάριστα νέα δημοσιεύοντας στο Instagram ένα βίντεο 8 δευτερολέπτων στο οποίο εμφανίζεται με ένα αέρινο λευκό σύνολο αποκαλύπτοντας τη φουσκωμένη της κοιλιά.

Στη συνέχεια χαμογελά, αγκαλιάζει την κοιλιά της και βγαίνει τρέχοντας από το πλάνο. Στη λεζάντα της ανάρτησης έγραψε: «x Baby, I’m yours x».

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Η Χάθαγουεϊ έχει αποκτήσει ήδη δύο παιδιά με τον Άνταμ Σούλμαν τον 10 ετών Τζόναθαν και τον 6 ετών Τζακ.

Η πρωταγωνίστρια του «Ο διάβολος φοράει Prada» και ο σύζυγός της παντρεύτηκαν το 2012.