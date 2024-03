Χιθ Λέτζερ: Νέες αποκαλύψεις για τον θάνατο του ηθοποιού - Τι βρέθηκε δίπλα του

Ήταν Ιανουάριος του 2008 όταν ο Χιθ Λέτζερ βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στο Μανχάταν. Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός προκάλεσε παγκόσμια συγκίνηση με τον θάνατό του, ο οποίος επήλθε από υπερβολική δόση παυσίπονων, αγχολυτικών και υπνωτικών χαπιών.

Τα τελευταία χρόνια έχουν έρθει στο φως πολλές αποκαλύψεις σχετικά με τον θάνατό του, με τις νεότερες να έρχονται διά στόματος του σκηνοθέτη Στίβεν Γκάγκαν, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο εκλιπών ηθοποιός είχε άλλες φιλοδοξίες εκείνη την εποχή.

Ο Στίβεν Γκάγκαν μίλησε στο επεισόδιο του podcast «Developmental Hell» και είπε ότι είχε μια ιδέα στις αρχές της δεκαετίας του 2000 να μετατρέψει το βιβλίο του Γκλάντγουελ, «Blink: The Power of Thinking Without Thinking» σε μια ταινία.

Heath Ledger died with movie script ‘in bed with him,’ new eerie details reveal https://t.co/82xHrI1WXg pic.twitter.com/hPrfdgYUFL — New York Post (@nypost) February 29, 2024

Αρχικά ο Γκλάντγουελ και ο Γκάγκαν είχαν σκεφτεί για τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο, τελικά κατέληξαν όμως πως ο Χιθ Λέτζερ θα ήταν καλύτερος για τον ρόλο, όπως αναφέρει η New York Post. Μετά τον τραγικό θάνατο του ηθοποιού του «Brokeback Mountain», ο Γκάγκαν αποκάλυψε πως έλαβε μια κλήση από τον πατέρα του Λέτζερ, γνωστοποιώντας τα δυσάρεστα νέα.

«Δίπλα στο άψυχο σώμα στο κρεβάτι ήταν το σενάριό μας και το βιβλίο ήταν στο κομοδίνο» είπε ο Γκάγκαν ότι του εκμυστηρεύτηκε ο πατέρας του 28χρονου ηθοποιού.

«Νομίζω ότι ο αριθμός μου ήταν γραμμένος στο σενάριο. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως μπορείτε να φανταστείτε, ήταν σοκαρισμένοι και κάλεσαν αυτόν τον αριθμό και δεν ξέρω γιατί».