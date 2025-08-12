Χώρισαν Ασημακοπούλου - Τσαρτσαρής; Τα unfollow και οι μπηχτές για «αξιοπρέπεια»

«Σύννεφα» φαίνεται πως έχουν σκεπάσει τη σχέση της Έλενας Ασημακοπούλου και του Κώστα Τσαρτσαρή, καθώς σταμάτησαν να ακολουθούν ο ένας τον άλλον στο Instagram.

Την ίδια ώρα, η ηθοποιός και επιχειρηματίας έχει προχωρήσει σε δύο αναρτήσεις γεμάτες «καρφιά».

Συγκεκριμένα, ποζάροντας την Τρίτη (12/8) στην κρεβατοκάμαρα του σπιτιού της γράφει: «Υπάρχουν μάτια που είναι πάντα καθαρά, που λαμπυρίζουν σαν να μην τους άγγιξε ποτέ τίποτα σκοτεινό… Μην ξεγελιέσαι όμως… Η λάμψη δεν λέει πάντα την αλήθεια… Γιατί μπορεί το βλέμμα να είναι διάφανο, όμως η ψυχή που τα κουβαλά να είναι σάπια…».

Σε βίντεο που ανέβασε επίσης σε μορφή story, η Έλενα Ασημακοπούλου μοιράστηκε το παρακάτω μήνυμα: «Η αξιοπρέπειά σου είναι σημαντικότερη από τα συναισθήματά σου. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι αισθάνεσαι, αν στο τέλος εξευτελίζεσαι».

Η σχέση τους είχε αποκαλυφθεί το περσινό καλοκαίρι ενώ έκαναν μαζί διακοπές στην Ελαφόνησο ενώ πέρασαν μαζί το Πάσχα στην Κέρκυρα, απ’ όπου η Έλενα Ασημακοπούλου είχε μοιραστεί αρκετές φωτογραφίες.

