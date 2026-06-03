«Χρόνια φοβάμαι αυτή τη μέρα»: Συγκινεί το αντίο του Κρατερού Κατσούλη στον Άγγελο Αντωνόπουλο

Ο θάνατος του Άγγελου Αντωνόπουλου βύθισε σε πένθος τον καλλιτεχνικό κόσμο. Στην μακρά καλλιτεχνική του πορεία ο ηθοποιός άφησε το αποτύπωμά του τόσο στον κινηματογράφο και το θέατρο αλλά και ως δάσκαλος υποκριτικής.

Σε μια συγκινητική ανάρτηση για τον Άγγελο Αντωνόπουλο που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 94 ετών προχώρησε ο Κρατερός Κατσούλης περιγράφοντας όλα όσα έμαθε δίπλα του.

«Δάσκαλε … χρόνια φοβάμαι αυτή τη μέρα. Αυτήν που θα διαβάσω ότι φεύγεις. Και πως όχι; Κανείς δεν είναι για πάντα… Κι όμως, κάποιους, κάπως μας άγγιξες με έναν τρόπο που συνδιαμόρφωσες καθοριστικά, τη σκέψη μας, την αντίληψη μας, τη ματιά μας. Το ασίγαστο πάθος, η επιμονή, η απαίτηση στην ακρίβεια και την ειλικρίνεια της παρουσίας μας στη υποκριτική που απαιτούσες από εμάς, ήταν τα δώρα σου.

Γενναιόδωρος, αυστηρός, βαθιά συναισθηματικός, κλειστός μα και εκρηκτικός, φορές φορές να μοιάζεις ακόμα και αντιφατικός στη άγουρη τότε ψυχή και μυαλό μας, περήφανος, αγέρωχος, με αληθινή αγάπη και φροντίδα για τους μαθητές σου. Εκρηκτική και συνάμα ήμερη δύναμη υποστήριξης, στα πρώτα μας βήματα στο μαγικό κόσμου του θεάτρου, του λόγου, της ανάγνωσης, της πρώτης και αρχικής συνειδητοποίησης των συναισθημάτων μας , της σύνδεσης…

Παρομοίαζες, όπως συνήθιζες να μας λες την όλη διαδικασία της υποκριτικής, σαν ψυχικές καταδύσεις… Πάντα παρών. Ευγνώμων που υπήρξα μαθητής σου. Ό,τι μου έμαθες, το θυμάμαι έκτοτε, υπάρχει μέσα μου και το συνεχίζω στους επόμενους. Σε Ευχαριστώ βαθιά από την καρδιά μου . Καλό ταξίδι στο φως, με ευλογία και πολλή αγάπη» έγραψε στην ανάρτησή του ο Άγγελος Αντωνόπουλος.