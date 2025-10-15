Ο Στίβεν Γκράχαμ δεν ξεπέρασε το Adolescence ποτέ - Και γι' αυτό ζητά γράμματα από όλους τους πατεράδες

Ο Στίβεν Γκράχαμ (Stephen Graham), ο βραβευμένος με Emmy ηθοποιός, που έγινε εν μέρει γνωστός μέσα από την τεράστια επιτυχία του Netflix, Adolescence, ξεκίνησε μόλις ένα νέο πρότζεκτ, ζητώντας από πατεράδες να γράψουν στους γιους τους επιστολές σχετικά με το τι σημαίνει να είσαι άνδρας. Στόχος του, όπως είπε, είναι να δημιουργήσει ένα βιβλίο ακριβώς ενάντια στην τοξική αρρενωπότητα και στα όποια κατάλοιπα μπορεί να σταθούν εμπόδιο στην ανάπτυξη μιας υγιούς προσωπικότητας.

Ο Γκράχαμ για το εγχείρημά του και τη συγγραφή του βιβλίου «Letters to Our Sons» που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο του 2026 θα συνεργαστεί με την καθηγήτρια ψυχολογίας, Όρλι Κλάιν.

«Θέλουμε να δώσουμε φωνή σε άνδρες όλων των ηλικιών, πατεράδες για πρώτη φορά, εκείνους που απουσιάζουν, εκείνους που ήταν εδώ αλλά ποτέ δεν ήταν πραγματικά παρόντες, πατεράδες που έχουν χάσει τους δικούς τους και εκείνους που ακόμα ψάχνουν να βρουν τον τρόπο να πουν σ'αγαπώ», είπε ο ηθοποιός.

Όσοι θέλουν να συμμετέχουν μπορούν να υποβάλουν τα γράμματα τους μέχρι τις 12 Ιανουαρίου του 2026, μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος. Οι επιλεγμένες επιστολές θα δημοσιευτούν μαζί με αυτές του Γκράχαμ και άλλων γνωστών προσωπικοτήτων.

Θέλει να δώσει συνέχεια στο σκεπτικό του Adolescence που έθιξε ανοιχτά τις προκλήσεις που μπορεί να αντιμετωπίσουν οι έφηβοι στη σύγχρονη κοινωνία; Να πει τη δική του ιστορία και βιώματα για το πατριαρχικό σύστημα που καταπίνει κάθε τι στο πέρασμά του; Ό,τι κι αν συμβαίνει στο μυαλό του ηθοποιού, σίγουρα θα αφήσει αποτύπωμα.

«Μετά το Adolescence, συνειδητοποίησα ότι οι πατεράδες έχουν πολύ λίγο χώρο για να μιλήσουν ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν σήμερα», σημείωσε ο ίδιος.

Yπενθυμίζεται ότι η σειρά του Netflix πυροδότησε σειρά συζητήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με το φαινόμενο της βίας των ανηλίκων. Η βουλευτής, Αναλίζ Μίντλει ζήτησε να προβληθεί στο κοινοβούλιο και στα σχολεία, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσε να συμβάλει στην αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών.

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ υποστήριξε την πρόταση, λέγοντας ότι η παρακολούθηση της σειράς «τον συγκίνησε βαθιά». Στις 31 Μαρτίου, ανακοινώθηκε ότι η σειρά θα διατεθεί δωρεάν στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Ηνωμένου Βασιλείου.

Πώς προέκυψε η ιδέα για το βιβλίο

Ο βρετανικός Guardian που φιλοξενεί και το δημοσίευμα για όλη αυτή την ιστορία αναφέρει πως η ιδέα προέκυψε από τον πειραματισμό της ψυχολόγου, η οποία, όταν ο γιος της έκλεισε τα 13, ζήτησε από τους άνδρες φίλους της να γράψουν επιστολές προσφέροντας συμβουλές για την ενηλικίωσή του. H εν λόγω συζήτηση επικοινωνήθηκε και σε έναν φίλο του Γκράχαμ και κάπως έτσι όλα πήραν τον δρόμο τους.

Η ψυχολόγος, της οποίας το ακαδημαϊκό έργο επικεντρώνεται στην περιθωριοποίηση, την ταυτότητα και την κουλτούρα των νέων, έχει εργαστεί στο παρελθόν για έργα όπως το Room to Rant, το οποίο χρησιμοποιεί τη ραπ ως θεραπευτικό εργαλείο για τους νέους άνδρες.

Μελέτη που εκπονήθηκε νωρίτερα φέτος στο Ηνωμένο Βασίλειο διαπίστωσε ότι το 69% των αγοριών ηλικίας 11-14 ετών είχαν αναρτήσει δημοσιεύσεις που προωθούσαν τη μισογυνία. Εντωμεταξύ, έρευνα άλλη του NSPCC διαπίστωσε ότι το 42% των γονέων ανέφεραν ότι άκουσαν τους γιους τους να κάνουν ακατάλληλα σχόλια - συμπεριλαμβανομένων σεξουαλικών, βίαιων ή εξευτελιστικών παρατηρήσεων - για γυναίκες και κορίτσια, λόγω αυτού που είχαν δει στο διαδίκτυο.