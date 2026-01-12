Χρυσές Σφαίρες 2026: Οι γκριμάτσες των Σέιφριντ- Ντι Κάπριο και η ένταση μεταξύ Κάιλι Τζένερ - Τιμοτέ Σαλαμέ

Χθες Κυριακή (11/1) πραγματοποιήθηκε η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών 2026 και εκτός από τους νικητές της κάθε κατηγορίας, την προσοχή κέρδισαν και άλλοι σταρ που έδωσαν το παρών, όπως η Αμάντα Σέιφριντ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο, οι οποίοι έγιναν viral χάρη σε γκριμάτσες τους που «τσάκωσε» ο φακός.

Η Αμάντα Σέιφριντ (Amanda Seyfried) ήταν υποψήφια για Χρυσή Σφαίρα Καλύτερου Α' Γυναικείου Ρόλο για την ταινία «The Testament of Ann Lee», αλλά τελικά το βραβείο κέρδισε η Rose Byrne για την ερμηνεία της στην ταινία «If I Had Legs I'd Kick You», η οποία ήταν εξ αρχής μεγάλο φαβορί.

Στο άκουσμα ότι δεν κέρδισε το βραβείο η Αμάντα Σέιφριντ δεν έκρυψε την απογοήτευσή της με τον φακό να την «τσακώνει» και το σχετικό βίντεο να γίνεται γρήγορα viral.

Στη συνέχεια δε οι κάμερες την κατέγραψαν να χειροκροτεί προτού ανακοινωθεί το όνομα της Μισέλ Ουίλιαμς που ήταν η νικήτρια σε άλλη κατηγορία με ορισμένους να θεωρούν ότι η ηθοποιός ψιθύρισε τη φράση «δεν είναι καν εδώ», χωρίς, όμως, να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση για το τι ακριβώς είπε.

Την ίδια στιγμή viral έγινε και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο (Leonardo DiCaprio), ο οποίος κατά τη διάρκεια του διαφημιστικού διαλείμματος γελούσε και έκανε και εκείνος διάφορες γκριμάτσες, δείχνοντας να περνάει καλά με τους τριγύρω του.

Μάλιστα, σε ένα από τα βίντεο που ανέβηκαν στα social media, ο σταρ του Χόλιγουντ έδειχνε να πειράζει κάποιον γνωστό του, σατιρίζοντας με χειρονομίες και εκφράσεις την αντίδρασή του σε ένα κομμάτι K-pop που προβαλλόταν στη σκηνή.

Διαβάστε ακόμη: One Battle After Another: 4 σημειώσεις για την ταινία που κανείς δεν είπε ότι δεν του άρεσε

Στο βίντεο βλέπουμε τον Ντι Κάπριο να λέει «Σ’ έβλεπα… με το K-pop. Λες, ποιος είναι αυτός; Ω; Το K-pop;» με τους χρήστες στα social media να εικάζουν πως απευθυνόταν είτε στη συμπρωταγωνίστριά του από το «One Battle After Another», Τσέις Ινφίνιτι (Chase Infiniti) είτε στην οικοδέσποινα Νίκι Γκλέιζερ (Nikki Glaser).

We simply need to know who Leonardo DiCaprio was talking to during the commercial break at the #GoldenGlobes 🤔😂 pic.twitter.com/iX0h0RDtPj — Entertainment Tonight (@etnow) January 12, 2026

Η ένταση ανάμεσα στην Κάιλι Τζένερ και τον Τιμοτέ Σαλαμέ

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Hal Chalamet) ήταν ένας από τους μεγάλους νικητές των Χρυσών Σφαιρών 2026 κερδίζοντας το βραβείο Καλύτερου Ηθοποιού σε Κινηματογραφική Ταινία, Μιούζικαλ ή Κωμωδία για την ταινία «Marty Supreme».

Ωστόσο, όταν παρέλαβε το βραβείο αρκέστηκε στο να πει ένα απλό «σας αγαπώ», απευθυνόμενος στους γονείς και τη σύντροφό του, Κάιλι Τζένερ (Kylie Jenner), με την οποία είχαν μια μάλλον αμήχανη στιγμή μπροστά στην κάμερα.

Όταν το ζευγάρι έκατσε στο τραπέζι του, ένα βίντεο φανερώνει μια ένταση μεταξύ των δύο με την ειδική στην ανάγνωση χειλιών, Νίκολα Χίκλινγκ να αποκρυπτογραφεί για την «Daily Mail» τα λόγια τους.

Σύμφωνα με την ίδια, ο Σαλαμέ φαίνεται να λέει αρχικά: «Πρέπει να με μισείς» με την Τζένερ να χαμογελά και να του απαντά «Ναι».

Όταν εκείνος τη ρώτησε χαμηλόφωνα «Ανησυχούσες;», η Τζένερ φέρεται να του απάντησε: «Ήταν ένα τολμηρό "ναι"».

Λίγο αργότερα και ενώ το χαμόγελο έσβηνε από το πρόσωπό της, ο Σαλαμέ σχολίασε «Φαίνεσαι ενοχλημένη», για να του απαντήσει η Τζένερ: «Όχι εδώ. Είσαι ενοχλητικός».