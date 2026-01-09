Χρυσηίδα Γκαγκούτη για Eurovision: «Η απόφαση να αποσύρω το τραγούδι δεν ήταν μία μέρα πριν»

Με αφορμή τη μεγάλη της επιτυχία στο Youtube, αλλά και το τραγούδι που απέσυρε από τον εθνικό τελικό της Eurovision 2026, η Χρυσηίδα Γκαγκούτη μίλησε για την αγάπη της στη μουσική, αλλά και τους λόγους που αποφάσισε να μη συμμετέχει στη διεκδίκηση της εκπροσώπησης της Ελλάδας στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό.

«Κάνω live από 14 χρονών και παίζαμε τότε ό,τι ήταν στον παλμό. Δεν ήθελα να παίζω για εμένα, θέλω να περνάει καλά ο κόσμος», είπε για την επιλογή των τραγουδιών στα live της μιλώντας στην Κατερίνα Καινούργιου.

Ο λόγος που απέσυρε το τραγούδι της για τη Eurovision

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Super Κατερίνα» εξήγησε τους λόγους που την οδήγησαν στην απόφασή της να αποσύρει το τραγούδι της από τα υποψήφια του εθνικού τελικού της Eurovision κάτι που ως απόφαση είχε ληφθεί αρκετά νωρίτερα.

«Η απόφαση δεν ήταν μία μέρα πριν. Το ανακοίνωσα μία μέρα πριν ανακοινωθούν τα ονόματα προκειμένου να μην απασχολήσω.

Δεν ήθελα να απασχολήσω, γιατί πολλοί καλοθελητές είπαν πως το έκανα για να απασχολήσω. Όχι. 4 Δεκεμβρίου πάρθηκε μία απόφαση η οποία δεν μας άρεσε εμάς, για το πως θα γίνει ο διαγωνισμός, δεν μας ενέπνεε.

Δεν μου άρεσε που δεν θα συμμετάσχουν άλλες χώρες. Δεν θα έχει ωραίο κλίμα -θεωρώ- φέτος η Eurovision. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι τα πράγματα έχουν πάρει μια άλλη διάσταση. Δεν είναι ένας τραγουδιστικός διαγωνισμός. Είμαι ένας άνθρωπος που πάω με το vibe. Δεν με εμπνέει. Οι άνθρωποι που είναι επαγγελματίες μπορούν να ανταποκριθούν. Εγώ δεν μπορώ», εξήγησε.