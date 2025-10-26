Μενού

«Χθες έγινε μια τεράστια απρέπεια»: Ο Πέτρος Κωστόπουλος για την κηδεία Σαββόπουλου

Ο Πέτρος Κωστόπουλος επέκρινε τις πολιτικές απουσίες στην κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου.

Reader symbol
Newsroom
Πέτρος Κωστόπουλος
Πέτρος Κωστόπουλος | NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
  • Α-
  • Α+

Την έντονη δυσαρέσκειά του για την απουσία των πολιτικών αρχηγών από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου εξέφρασε ο Πέτρος Κωστόπουλος μέσα από την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Παρόντες ήταν μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, γεγονός που προκάλεσε την οργή του γνωστού παρουσιαστή.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν μάσησε τα λόγια του, χαρακτηρίζοντας την απουσία των υπολοίπων πολιτικών ως απαράδεκτη:

«Χθες έγινε μια τεράστια απρέπεια και το βρίσκω ξεφτίλα!

Δηλαδή, οι άδειες καρέκλες της αντιπολίτευσης, δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, δεν πήγε ο Φάμελλος και ευτυχώς από το ΠΑΣΟΚ πήγαν η Διαμαντοπούλου, ο Λαλιώτης και κάτι άλλοι.

Αλλά ήταν ντροπή για μένα, ήταν μιζέρια αυτό το πράγμα», είπε χαρακτηριστικά.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE