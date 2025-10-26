Την έντονη δυσαρέσκειά του για την απουσία των πολιτικών αρχηγών από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου εξέφρασε ο Πέτρος Κωστόπουλος μέσα από την εκπομπή «Πρωινό Σαββατοκύριακο».

Παρόντες ήταν μόνο ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Ζωή Κωνσταντοπούλου, γεγονός που προκάλεσε την οργή του γνωστού παρουσιαστή.

Ο Πέτρος Κωστόπουλος δεν μάσησε τα λόγια του, χαρακτηρίζοντας την απουσία των υπολοίπων πολιτικών ως απαράδεκτη:

«Χθες έγινε μια τεράστια απρέπεια και το βρίσκω ξεφτίλα!

Δηλαδή, οι άδειες καρέκλες της αντιπολίτευσης, δεν πήγε ο Ανδρουλάκης, δεν πήγε ο Φάμελλος και ευτυχώς από το ΠΑΣΟΚ πήγαν η Διαμαντοπούλου, ο Λαλιώτης και κάτι άλλοι.

Αλλά ήταν ντροπή για μένα, ήταν μιζέρια αυτό το πράγμα», είπε χαρακτηριστικά.