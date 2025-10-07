Το Παρά Πέντε είναι μια σειρά που έχουμε δει όλοι άπειρες φορές και όμως είκοσι χρόνια μετά, «ξεψαχνίζοντας» την, ανακαλύπτουμε νέες λεπτομέρειες που δεν είχαμε πάρει πρέφα στο παρελθόν.

Στο ξεκαρδιστικό επεισόδιο της σειράς που βλέπουμε την Αμαλία Αντωνοπούλου (Ζέτα Μακρυπούλια) να κάνει το όνειρο της πραγματικότητα και να τραγουδάει σε νυχτερινό κέντρο, αν κοιτάξει κανείς προσεκτικά τους μουσικούς που την απαρτίζουν θα δει μια γνώριμη φιγούρα να παίζει κρουστά.

Ο λόγος, για τη Ματούλα Ζαμάνη. Όπως επισημαίνει η ΕΡΤ, όλοι οι καλλιτέχνες καλέστηκαν από την παραγωγή και στο επεισόδιο έπαιζαν κανονικά live μουσική. Δεν ήταν δηλαδή απλώς κομπάρσοι, όπως και η αγαπημένη μας τραγουδίστρια.