Η Αναστασία πήγε στην λαϊκή για το πρόμο του «Σπάστε Τα Tour» και έγινε viral

Η Αναστασία βρήκε έναν ευφάνταστο τρόπο να ανακοινώσει την έναρξη του καλοκαιρινού της tour, πηγαίνοντας στη λαϊκή αγορά.

Το νέο της τραγούδι «Σπάστε Τα» παραμένει σταθερά στο Νο1 του Spotify Ελλάδας και μετρά περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια streams μέσα σε μόλις 10 ημέρες. Έτσι, η καλοκαιρινή της πειοδεία δεν θα μπορούσε να μην πάρει το όνομα της από το επιτυχημένο τραγούδι.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια βρέθηκε στη λαϊκή αγορά αναλαμβάνοντας προσωπικά την προώθηση του «Σπάστε Τα Tour». Με φυλλάδια στα χέρια ενημέρωνε τους περαστικούς για τις επερχόμενες συναυλίες της, προκαλώντας προφανώς έκπληξη και γέλια. To βίντεο που ανέβηκε στο TikTok έγινε αμέσως viral.

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@imanastasia_official Ιούνιος - Spaste Ta Tour * June 9 — Giannena, Theatro Frontzou * June 15 — Thessaloniki, Cosmoradio Splash Festival, Plateia Aristotelous * June 17 — MAD VMAs * June 18 — Chania, Promachonas San Salvatore * June 19 — Herakleion, Matala Beach Festival * June 20 — Amyntaio Florina, Dimotiko Stadio Aminteion * June 22 — Aspropyrgos, Plateia Dimarcheiou * June 27 — Patra, Metropolis Live ♬ πρωτότυπος ήχος - Anastasia

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για το «Σπάστε τα Tour»

Την ίδια στιγμή, το τραγούδι συνεχίζει την εντυπωσιακή του πορεία στις ψηφιακές πλατφόρμες, έχοντας πραγματοποιήσει ντεμπούτο στο Νο1 του Spotify Greece, όπου και παραμένει στην κορυφή.

Το «Σπάστε Τα Tour» συνεχίζεται με επόμενους σταθμούς:

9 Ιουνίου – Γιαννιτσά, Θέατρο Φρόντζου

15 Ιουνίου – Θεσσαλονίκη, Cosmoradio Splash Festival (Πλατεία Αριστοτέλους)

17 Ιουνίου – MAD VMA

18 Ιουνίου – Χανιά, Προμαχώνας San Salvatore

19 Ιουνίου – Ηράκλειο, Matala Beach Festival

20 Ιουνίου – Αμύνταιο Φλώρινας, Δημοτικό Στάδιο Αμυνταίου

22 Ιουνίου – Ασπρόπυργος, Πλατεία Δημαρχείου

27 Ιουνίου – Πάτρα, Metropolis Live