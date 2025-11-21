Σε όλες τις σειρές, κακά τα ψέματα, υπάρχει πάντα ένας ρόλος που «κλέβει» την παράσταση και στην περίπτωση της καθημερινής σειράς του Alpha, «Να Μ'αγαπάς», αυτή είναι σίγουρα η «κακιά της υπόθεσης» Σοφία Πανταζή, την οποία υποδύεται μοναδικά η Ελισάβετ Μουτάφη.

Δεν είναι τυχαίο που από την πρεμιέρα της σειράς μέχρι και τώρα οι φαν της σειράς την αποκαλούν στο X ως «η Ελληνίδα Σοράγια Μοντενέγρο» της μεξικανικής τηλενουβέλας, «Μαρία της Γειτονιάς» με την Ταλία αν και νομίζουμε ότι συστάσεις δε χρειάζονται για τον συγκεκριμένο ρόλο.

Για όποιον δεν έχει τύχει να παρακολουθήσει το «Να Μ'αγαπάς», είναι βασισμένο στην τουρκική σειρά, «Μαύρη Καρδιά» και προβάλλλεται από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 20.00.

Διαδραματίζεται στο Ναύπλιο και έχει όλα όσα αγαπάει το κοινό σε μια καθημερινή σειρά: μια πλούσια οικογένεια με πολλά και καλά κρυμμένα σκοτεινά μυστικά που αργά ή γρήγορα βγαίνουν στο φως, έρωτες, ίντριγκες, πολλή εκδίκηση και όχι μόνο.

Κεντρική ηρωίδα είναι η Ζωή Καλλιγά, παντρεμένη με τον πλούσιο επιχειρηματία, Θεόφιλο Καλλιγά. Μαζί έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, ενώ ο Θεόφιλος έχει έναν ακόμα γιο από την πρώτη του σύζυγο που πέθανε στη γέννα.

Έλα που όμως και η Ζωή πολύ πριν γνωρίσει τον Θεόφιλο, είχε αποκτήσει και εκείνη δύο παιδιά, τα οποία παράτησε λίγο μετά τη γέννησή τους. Αυτό το μυστικό δεν το ξέρει κανείς στην οικογένεια, πέρα από τη μητέρα της, Νικαίτη και πλέον τη Σοφία Πανταζή που είναι ο ρόλος που υποδύεται η Σοφία Μουτάφη στη σειρά και ξαδέρφη του Θεόφιλου.

Είχε εκδιωχθεί στο παρελθόν από το σπίτι της οικογένειας επειδή κλέφτηκε με τον σοφέρ της οικογένειας, ο οποίος αποδείχθηκε κακοποιητής. Τώρα επέστρεψε στην έπαυλη της οικογένειας και θέλει να πάρει πίσω όλα όσα στερήθηκε όλα αυτά τα χρόνια και κυρίως να μην ξαναζήσει μέσα στη φτώχεια και τη μιζέρια.

Μουτάφη για Σοφία: «Και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα»

Ήδη από τις αρχές της σεζόν σε συνεντεύξεις της η Ελισάβετ Μουτάφη δεν έχει κρύψει ότι ο συγκεκριμένος ρόλος είναι τελείως διαφορετικός από όσους έχει παίξει στο παρελθόν και ακόμα περισσότερο πόσο τον ευχαριστιέται και την ιντριγκάρει σαν ηθοποιό.

«Κάνω κάτι τελείως διαφορετικό από τους χαρακτήρες που έκανα όλα αυτά τα χρόνια και η αλήθεια είναι το ευχαριστιέμαι πάρα πολύ. Φέρνω τα πάνω κάτω στην οικογένεια Καλλιγά, της οποίας μέλος είμαι και εγώ», είχε δηλώσει στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και ναι, το πιστεύουμε ότι το ευχαριστιέται γιατί φαίνεται και μαζί με εκείνη το ευχαριστιόμαστε και εμείς.

Στη Super Κατερίνα η γνωστή ηθοποιός είχε τονίσει ότι η Σοφία θα κάνει τα πάντα για να πραγματοποιηθεί ο γάμος της κόρης της, μέχρι και ψεύτικο καρδιακό επεισόδιο, εξελίξεις που ήδη έχουμε δει στη σειρά με την ίδια να μας υπόσχεται: «και δεν έχετε δει ακόμα τίποτα».

Ελισαβετ Μουτάφη σε ευχαριστώ για αυτό το ρόλο Σοράγια που βγάζεις σε αγαπώ και ως κακιά 😂🙏🏻 #namagapas — ☘️🧡Gingerevii🧡☘️ (@Gingerevii) November 20, 2025

Η Μουτάφη είναι τόσο ΕΙΔΩΛΟ σε αυτή τη σειρά και τόσο μουντ 😅



ΤΗΝ ΑΓΑΠΩ #namagapas pic.twitter.com/zHld3WnpDI — Elsa 💜🌺 (@Elenalda_Sa) October 20, 2025

Μουτάφη αγάπη μου είσαι όλο το σίριαλ. #namagapas — Frang (@frangpetr) November 19, 2025

ΖΩ για τη Μουτάφη σ' αυτό το ρόλο #namagapas — Γέρμα (@YermaLo_r_ca) November 10, 2025

Βέβαια, μη νομίζετε ότι η Σοφία ειναι villain χωρίς δικαιολογία γιατί κάτι τέτοιο δεν ισχύει. Όπως είχε εξηγήσει η Ελισάβετ Μουτάφη στην Κατερίνα Καινούργιου, η Σοφία έχει περάσει πολλά και υπάρχει λόγος που φέρεται όπως φέρεται:

«Δεν θα τη δικαιολογήσω. Θα πω ότι έχει μια πολυπλοκότητα ο χαρακτήρας της. Αυτή η γυναίκα έχει περάσει πολλά και τη γουστάρω πάρα πολύ γιατί με ιντριγκάρει ως ηθοποιός να παίξω άλλα πράγματα από αυτά που έχω παίξει μέχρι τώρα.

Έχω αγαπήσει πολλά στη Σοφία. Προσπαθεί να βοηθήσει την κόρη της, αλλά με τον λάθος τρόπο, κάτι που κάνουμε συχνά και εμείς. Είναι δυναμικός χαρακτήρας, έχει ιδιαίτερο χιούμορ από γραφής, δεν το κάνουμε επίτηδες και έχει τεράστια ανάγκη να αγαπηθεί, κάτι που από τη συγκεκριμένη ηρωίδα ίσως να μην το περιμένεις».

Κάτι έχουμε καταλάβει από το ενδιαφέρον που έδειξε εξ αρχής για τον Άγγελο (Δημήτρη Αλεξανδρή).

Το σίγουρο είναι ότι ο ρόλος της Σοφίας έχει ξεχωρίσει και καθημερινά που η σειρά trendαρει στο X κατά την προβολή του κάθε επεισοδίου, τα πιο πολλά tweets αφορούν τον συγκεκριμένο ρόλο με τους χρήστες να τη συγκρίνουν με τη μεξικανή Σοράγια, την οποία (εάν κρίνουμε από όσα γράφουν οι χρήστες) η Ελισάβετ Μουτάφη έχει κατατροπώσει.

Τώρα μάλιστα που ανακάλυψε και το μεγάλο μυστικό της Ζωής για τα δίδυμα, ποιος την πιάνει... Κάτι μας λέει ότι από την ερχόμενη εβδομάδα «θα τα δούμε όλα».

Ήδη για κάτι τέτοιο, άλλωστε, μας προδιαθέτει το τρέιλερ στο τέλος του επεισοδίου της Πέμπτης για το τι θα παρακολουθήσουμε στο επεισόδιο της ερχόμενης Δευτέρα (24/11).

Μην ξεχνάμε ότι η Σοφία με το που γύρισε σπίτι από το ταξίδι της στη Θεσσαλονίκη όπου έμαθε τα πάντα, είπε στη Ζωή και τη μητέρα της: «Μου λείψατε, αλήθεια. Από δω και πέρα θα περάσουμε μεγάλες στιγμές». Τη λες και απολαυστικά προκλητική, ενώ η λεπτομέρεια και εδώ κάνει τη διαφορά: τους έφερε και γλυκά!

Η Σόφια είναι όλα τα λεφτά στη σειρά....πόσο φοβερός ρόλος...πόσο φοβερή η Μουτάφη!!!❤️❤️❤️#namagapas — elva🦁💔🍉 (@EleniIoannaVai) November 20, 2025

Μουταφη είσαι είδωλο μωρή. Δείτε όλη την σειρα #namagapas pic.twitter.com/u21rRBxgSI — τιφαση (@linou_maria) November 20, 2025

#namagapas Η Ελλαδα παντα μπρστα δημιουργησε ηρωιδα βασισμένη σε τουρκικό που θυμιζει μεξικάνικο ΑΓΑΠΩ pic.twitter.com/4yvX3tHxN2 — τιφαση (@linou_maria) November 20, 2025

Τα «γαλλικά» και το ξέσπασμα της Σοφίας που δεν ξεχνάμε

Πολύ πριν όμως ανακαλύψει το μυστικό της Ζωής, την οποία απότι καταλαβαίνουμε θα ξεμπροστιάσει στον Θεόφιλο, η Ελισάβετ Μουτάφη είχε «κεντήσει» αμέσως μετά τον γάμο της κόρης της Άννας (Μέγκι Σούλι) με τον δεύτερο ξάδερφό(!) της, Ορφέα (Μιχαήλ Ταμπακάκη) που δεν ξεκόλλαγε μέχρι να σιγουρευτεί ότι το ζευγάρι θα τιμήσει την πρώτη νύχτα του γάμου του όπως ορίζει η παράδοση.

Βέβαια, το γεγονός ότι ο γάμος δεν έγινε από έρωτα, αλλά μετά από πίεση δεν είναι να απορείς που τα πράγματα οδηγήθηκαν στην παρακάτω σκηνή.

#Namagapas

Θέλω οπωσδήποτε backstage με Μουτάφη και Ταμπακάκη από αυτή την σουρεαλ σκηνή 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 https://t.co/I3YLLVUz6n pic.twitter.com/YxHp9kA0Ui — 🅾🅻🅾🅵🆆🆃🅸 🅰🅶🅰🅿🅸 (@olofwti_agapi) November 13, 2025

Αναφίβολα, όμως, το highlight της Σοφίας - μέχρι στιγμής πάντα - είναι η παρακάτω σκηνή που ξέσπασε στην κόρη της Ζωής και του Θεόφιλου, την Εβίτα (Μαρίλια Μητρούση) με μήλο της έριδος τη δική της κόρη, Άννα με τα «γαλλικά» να «πέφτουν βροχή», ενώ δεν θα μας έκανε καμία εντύπωση εάν έσπρωχνε και την καρέκλα για να τη ρίξει κάτω. Εκεί και αν θα έκλεινε το μάτι η Σοφία στη Σοράγια. Ίσως, όμως, να μην είναι και αυτός ο σκοπός των δημιουργών και είναι και αυτό πολύ λογικό από τη δική τους τη σκοπιά.

Και να σκεφτεί κανείς ότι είμαστε ακόμα στην αρχή, ενώ η Ελισάβετ Μουτάφη, σε συνέντευξή της στο Happy Day στις αρχές Οκτωβρίου, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η σειρά να πάει και δεύτερη σεζόν εάν την αγαπήσει ο κόσμος. «Έχουμε ψωμί», είπε χαρακτηριστικά η γνωστή ηθοποιός.

Όπως φαίνεται από τα νούμερα τηλεθέασης καθημερινά, το κοινό την έχει αγαπήσει με το παραπάνω αφού τα ποσοστά της και σε δυναμικό κοινό και σε γενικό σύνολο είναι σχεδόν πάντα μεγαλύτερα από τα αντίστοιχα των δελτίων ειδήσεων που παίζουν εκείνη την ώρα απέναντι, ενώ την ίδια ώρα trendαρει σταθερά και στο X, κάτι που δεν είναι δεδομένο για όλες τις σειρές ασχέτως τηλεθέασης.