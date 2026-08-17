Μενού

Η Δέσποινα Βανδή με τον γιο της, Γιώργο – Η σπάνια κοινή τους φωτογραφία

Μια σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο Νικολαΐδη, μοιράστηκε η Δέσποινα Βανδή μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Reader symbol
Newsroom
Δέσποινα Βανδή: Ο γιος της έκανε τατουάζ αφιερωμένο σε εκείνη - Πώς αντέδρασε
Δέσποινα Βανδή | NDPPHOTO / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ
  • Α-
  • Α+
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του reader.gr στην Google

Μια σπάνια φωτογραφία με τον 18χρονο γιο της, Γιώργο Νικολαΐδη, δημοσίευσε η Δέσποινα Βανδή στα social media.

Η γνωστή τραγουδίστρια πέρασε τον Δεκαπενταύγουστο έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ η ημέρα ήταν ξεχωριστή για εκείνη, καθώς γιόρταζε. Μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μοιράστηκε στιγμιότυπα με την κόρη της, Μελίνα Νικολαΐδη, τον σύντροφό της, Βασίλη Μπισμπίκη, αλλά και τον γιο της, Γιώργο.

Ο 18χρονος γιος της Δέσποινας Βανδή και του Ντέμη Νικολαΐδη έχει επιλέξει να κρατά χαμηλό προφίλ και να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Σε αντίθεση με τη μητέρα και την αδελφή του, οι δημόσιες εμφανίσεις του είναι περιορισμένες, ενώ σπάνια βλέπουν το φως της δημοσιότητας φωτογραφίες του.

Για τον λόγο αυτό, το κοινό στιγμιότυπο μητέρας και γιου που συμπεριέλαβε η τραγουδίστρια στη νέα της ανάρτηση ξεχώρισε.

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

LIFESTYLE