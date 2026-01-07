Για πρώτη φορά φιλοξενείται σε τηλεοπτική εκπομπή η Δήμητρα Ματσούκα μετά το συμβάν με τη σύλληψη της κατόπιν «επικίνδυνης οδήγησης με δυνατότητα πρόκλησης κινδύνου σε άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος χωρίς πινακίδες και οδήγηση ενώ της είχε αφαιρεθεί το δίπλωμα» όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν οι κατηγορίες.

«Το συμβάν συνέπεσε την ημέρα που είχαμε μια παράσταση για το Mega, για τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί και υπήρχαν πολλές κάμερες εκεί. Αλλίως ίσως και να μην μιλούσα» και πρόσθεσε «ήθελα να αποκατασταθεί η αλήθεια γιατί αυτά που είχαν ειπωθεί απείχαν πολύ από την πραγματικότητα».

Στη συνέχεια μάλιστα, αφού η παρουσιάστρια τόνισε την ειλικρίνεια με την οποία αντιμετώπισε το συμβάν, η ηθοποιός δήλωσε: «Αν δούμε από την ιστορία, μάλλον μπορεί να συμβεί στον οποιονδήποτε. Οι παραβάσεις είναι συχνές και πολλές. Αλλά καλό είναι να προσέχουμε.

Τέλος, παρόλο που εξέφρασε τον προβληματισμό της με τα social media και τις πολλαπλές συνεντεύξεις που υπάρχουν στο διαδίκτυο παραδέχθηκε ότι η ίδια δεν αισθάνεται αδικημένη από τον Τύπο.

Υπενθυμίζεται ότι, η Δήμητρα Ματσούκα τον Νοέμβριο συνελήφθη αφού κινούνταν με ταχύτητα 97 χλμ/ώρα, αντί του επιτρεπόμενου ορίου των 50 χλμ/ώρα.

Στη συνέχεια κατά τη διάρκεια του ελέγχου οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι το αυτοκίνητο της δεν έφερε πινακίδες, καθώς της είχαν αφαιρεθεί λόγω παράνομης στάθμευσης, ενώ της είχε αφαιρεθεί και το δίπλωμα.

Επιπρόσθετα οι αστυνομικοί υπέβαλαν την ηθοποιό σε έλεγχο αλκοτέστ το οποίο έδειξε 0,42 mg/l στην πρώτη μέτρηση και 0,38 mg/l στη δεύτερη. Υπενθυμίζεται ότι το επιτρεπόμενο όριο είναι 0,25 χιλιοστά του γραμμαρίου ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.