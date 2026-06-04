Η έκπληξη του Γιάννη Παπαμιχαήλ: Το αδημοσίευτο ντοκουμέντο με την Αλίκη και το δώρο στους θαυμαστές της

Μια ημέρα γεμάτη ευχές, αγάπη και έντονη δόση νοσταλγίας είναι η σημερινή για τον Γιάννη Παπαμιχαήλ, ο οποίος γιορτάζει τα γενέθλιά του με τον πιο ξεχωριστό τρόπο. Θέλοντας να ανταποδώσει το κύμα αγάπης που δέχτηκε από τους διαδικτυακούς του φίλους, αποφάσισε να ανοίξει το «χρονοντούλαπο» των αναμνήσεών του και να μας χαρίσει ένα μοναδικό ταξίδι στον χρόνο.

Μέσα από τον λογαριασμό στο Instagram, ο Γιάννης μοιράστηκε ένα σπάνιο, ρετρό φωτογραφικό κλικ από τα παιδικά του γενέθλια, το μακρινό 1974. Στο πλευρό του, λαμπεροί και χαμογελαστοί, στέκονται οι γονείς του –το απόλυτο και πιο αγαπημένο ζευγάρι του ελληνικού κινηματογράφου–, ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και η αξέχαστη Αλίκη Βουγιουκλάκη. Όπως αποκάλυψε μάλιστα ο ίδιος, πίσω από τον φακό βρισκόταν ο θρυλικός Κλεισθένης, ο προσωπικός φωτογράφος και στενός συνεργάτης της Εθνικής μας Σταρ.

«Άρχισαν οι ευχές για τα γενέθλιά μου. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Σας εύχομαι τα καλύτερα!!», έγραψε αρχικά στη λεζάντα, γεμάτος ευγνωμοσύνη.

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Ο Γιάννης Παπαμιχαήλ δεν έμεινε μόνο στις ευχές, αλλά προχώρησε σε μια σπουδαία ανακοίνωση. Μετά από χρόνια προσεκτικής προετοιμασίας, το πολυαναμενόμενο λεύκωμα «Η Αλίκη μέσα από τον φακό του Κλεισθένη» παίρνει επιτέλους σάρκα και οστά μέσα στη χρονιά.

Πρόκειται για μια πολυτελή έκδοση που θα ρίξει «φως» σε άγνωστες πτυχές της ζωής της, καθώς θα περιλαμβάνει πλήθος αδημοσίευτων φωτογραφιών που βλέπουν για πρώτη φορά το φως της δημοσιότητας. Την επιμέλεια αυτού του μοναδικού εγχειρήματος έχει αναλάβει, φυσικά, ο «μετρ» του είδους, Μάκης Δελαπόρτας.