Η Ελένη Κρίτα αποκάλυψε πόσα λεφτά πήρε για το Παρά Πέντε - Η Μαριλένα σίγουρα δεν θα δεχόταν

Η Ελένη Κρίτα βρέθηκε καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή «Τσάι με ΛεμόΝ1», όπου αναφέρθηκε εκτενώς στη συμμετοχή της στο Πάρα Πέντε, τη συνεργασία της με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, αλλά και τα χρήματα που έλαβε για την πρώτη σεζόν της σειράς-φαινόμενο.

Όπως αποκάλυψε, όταν της προτάθηκε ο ρόλος της «Μαριλένας» δεν έκανε ούτε δεύτερη σκέψη και ήρθε αμέσως από την Κρήτη, όπου βρισκόταν, στην Αθήνα για να συζητήσει με την παραγωγή.

«Μέχρι το παρά πέντε είχα κάνει πολύ λίγη κωμωδία. Όσο περίεργο και αν φαίνεται. Ήταν η πρώτη τρανταχτή κωμική σειρά που μου προτεινόταν» σημείωσε η κα Κρίτα, συμπληρώνοντας πως από τα πρώτα επεισόδιο που διάβασε, πείστηκε ότι θέλει οπωσδήποτε να γίνει δικός της ο ρόλος.

«Πρέπει να ήταν πολύ ηλίθιος κάποιος για να πει όχι» ανέφερε, χαρακτηριστικά. Παρά την αντίδραση της ίδιας, όμως, στο κείμενο, δεν ήταν σίγουρη πώς θα αντιδράσει το τηλεοπτικό κοινό στη σειρά, λόγω του ιδιαίτερου χιούμορ και της απουσίας παραδοσιακών συνταγών επιτυχίας, και πίστευε ότι μπορεί και να κοπεί.

Όσον αφορά στην ξινή και σνομπ Μαριλένα, σημείωσε πως «ένιωσα τον ρόλο απερίγραπτα δικό μου» αλλά και τόνισε πως «δέσαμε αμέσως με την Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Ήταν ξαφνικό, πώς είναι οι ξαφνικοί έρωτες. Μπαμ και κάτω».

Τέλος και όσον αφορά στα χρήματα που έλαβε για τη συμμετοχή της, είπε πως στην πρώτη χρονιά ήταν «πάρα πολύ λίγα. 800 ευρώ. Ήμουν τόσο αποφασισμένη να το κάνω. Ήθελα τόσο πολύ να κάνω τον ρόλο, που δεν το συζήτησα καθόλου. Ρώτησα ποιο είναι το μπάτζετ και υπέγραψα».

Στη δεύτερη χρονιά του Παρά Πέντε, όπως είπε όμως, ανέβηκε το κασέ όλων των συμμετεχόντων.