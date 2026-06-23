Έφη Θώδη: Τραγούδησε σε γάμο το Can't Take My Eyes Off You αλά Παρά Πέντε και έγινε viral

Γάμος με άρωμα από Παρά Πέντε στην Κύπρο με την αγαπημένη Έφη Θώδη να δίνει το παρών και να τραγουδάει το «κλασικό» Can’t Take My Eyes Off You (I Love You Baby), όπως είχε γίνει και στο επεισόδιο της αγαπημένης σειράς με τον γάμο της Μαριλένας και του Θωμά.

Σε βίντεο που ανέβηκε στο TikTok, βλέπουμε τη νύφη και τον γαμπρό να αναβιώνουν ένα μέρος της σκηνής που η Μαριλένα έχει πάρει απόφαση ότι όλα στον γάμο της έχουν ανατραπεί, μιας και η τετράδα (Ντάλια, Αγγέλα, Φώτης και Σπύρος) είχε βάλει το χεράκι της για να καλοπιάσει τη Ζουμπουλία, κάτι που η ίδια δεν το γνωρίζει.

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Ωστόσο, η Μαριλένα ελπίζει ότι στη δεξίωση θα πάνε όλα όπως τα έχει κανονίσει... μάταια!

«Αλλιώς ονειρευόμουν τον συγκεκριμένο γάμο. Τουλάχιστον η δεξίωση θα είναι όπως την είχα σχεδιάσει», λέει η νύφη σαν άλλη Μαριλένα και μετά από λίγα δευτερόλεπτα η Έφη Θώδη κάνει εμφάνιση και ξεσηκώνει τους πάντες.

Μάλιστα, η αγαπημένη τραγουδίστρια δεν ξεσήκωσε μόνο τους νεόνυμφους και τους καλεσμένους τους, αλλά και τους χρήστες στο TikTok με τα like να πέφτουν «βροχή» και το βίντεο να ξεπερνά πολύ γρήγορα τα 140.000 views.

Και σε περίπτωση που σου δημιουργήθηκε τώρα η επιθυμία να ξαναδείς την ξεκαρδιστική σκηνή του Παρά Πέντε που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τη νύφη και τον γαμπρό, μπορείς να την απολαύσεις στη συνέχεια με την Έφη Θώδη να προκαλεί «εγκεφαλικό» στη Μαριλένα από το 3':30" του βίντεο και μετά, τραγουδώντας το Can't Take My Eyes Off You.

Αυτή η εκδοχή του τραγουδιού είχε κυκλοφορήσει λίγο καιρό πριν προβληθεί το συγκεκριμένο επεισόδιο του Παρά Πέντε και είχε προκαλέσει πολλά σχόλια, τα οποία κινούνταν κάπου ανάμεσα σε ένα πρώτο ξάφνιασμα που η Έφη Θώδη - ταυτισμένη μέχρι τότε αποκλειστικά με τα παραδοσιακά και δημοτικά τραγούδια - είπε ένα τέτοιο τραγούδι και στην προφορά της στα αγγλικά.

Και αν σκεφτεί κανείς ότι τότε οι μεσημεριανές κουτσομπολίστικες εκπομπές μεσουρανούσαν, κάνοντας την τηλεθέαση καθημερινά να χτυπάει «κόκκινο» - και να μην το έχεις ζήσει - μπορείς να φανταστείς πόσος τηλεοπτικός χρόνος είχε σπαταληθεί τότε με το όλο θέμα.