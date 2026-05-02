Η Έμιλι Μπλαντ μοιράζει συμβουλές και εξαγριώνει (δικαίως): «Κάνε αυτό που αγαπάς, ακόμα και χωρίς χρήματα»

Αντιδράσεις έχει ξεσηκώσει η απάντηση της - κατά τ΄άλλα - πολύ συμπαθούς Έμιλι Μπλαντ αναφορικά με την ευτυχία και τη δουλειά.

Η πρωταγωνίστρια του «Devil Wears Prada 2» έδινε συνέντευξη, στο πλαίσιο του promo της ταινίας, όταν ρωτήθηκε τι πρέπει να κάνει κάποιος που νιώθει μιζέρια λόγω της δουλειάς του.

«Παραιτήσου» ήταν η άμεση απάντηση της Μπλαντ, η οποία συμπλήρωσε: «Όχι, απλά βρες κάτι που θέλεις πολύ να κάνεις. Ακόμα και εάν δεν βγάζεις χρήματα, αφού το αγαπάς, θα είσαι ευτυχισμένος».

Actress Emily Blunt under fire after her advice to girls who are 'struggling' and don't like their jobs,



She says, quit your job. 'Even if you’re earning no money, you’ll be happy'pic.twitter.com/TU12zK9dGp — Defiant L’s (@DefiantLs) May 1, 2026

Το πρόβλημα, βέβαια, είναι πως η ευτυχία δεν έχει ανταλλακτική ισχύ και δεν πληρώνει λογαριασμούς.

Οι χρήστες του X είχαν πολλά να πουν σχετικά με τη στάση της, κατηγορώντας την πως έχει χάσει, πλήρως, την επαφή με την πραγματικότητα.

«Συνηθισμένη απάντηση για πλούσια διάσημη. Αγαπώ την Έμιλι Μπλαντ, αλλά σε τι κόσμο ζει; Ακόμα και αν δεν βγάζεις χρήματα, θα είσαι ευτυχισμένος...» έγραψε κάποιος, συμπληρώνοντας πως «Αμφιβάλω. Το κόστος ζωής ανεβαίνει συνεχώς, και ο απλός κόσμος υποφέρει. Άστοχα σχόλια από celebrities, όπως αυτό, είναι γελοία».

Πολλά ήταν και τα σχόλια που στέκονταν στον ρόλο της στην πρώτη ταινία «Devil Wears Prada», όπου υποδυόταν μία γραμματέα που υπέφερε από τις συνθήκες.

Emily Blunt shares advice for girls who are unhappy with their jobs:



“Just find something that you deeply want to do. Even if you’re earning no money, as long as you love it, you’ll be happy.” pic.twitter.com/iPPUOTtjDu — Film Updates (@FilmUpdates) April 29, 2026

Actress Emily Blunt has been slammed for her wildly out-of-touch career advice claiming you don't need to earn money to be happy,



the Devil Wears Prada star told people hating their jobs to just "find something that you deeply want to do... Even if you're earning no money, as… pic.twitter.com/N4Mu96KPot — Grifty (@TheGriftReport) April 30, 2026