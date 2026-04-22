Ρία Ελληνίδου: Το προσκλητήριο γάμου που έλαβε με το όνομά της, η πρόταση από τον γαμπρό και τα 3.000 γίδια

Η Ρία Ελληνίδου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Happy Day με αφορμή την έναρξη των εμφανίσεών της σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας με τον Πέτρο Ιακωβίδη την ερχόμενη Παρασκευή (24/4) και μεταξύ άλλων κλήθηκε να περιγράψει και ένα περίεργο περιστατικό που έχει βιώσει.

«Μου έστειλαν προσκλητήριο γάμου με τυπωμένο το όνομά μου. Θεωρώ ωραίο αυτό το χιούμορ», είπε χαρακτηριστικά η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία, όπως έχει εξηγήσει, δεν γνώριζε καθόλου τον αποστολέα.

Και αυτό το περιστατικό δεν είναι το μόνο, αφού κατά καιρούς οι δημοσιογράφοι την έχουν ρωτήσει ξανά για περίεργες προτάσεις γάμου που μπορεί να έχει δεχτεί και οι απαντήσεις της έχουν... «ζουμί» αφού μία πρόταση προερχόταν από τον γαμπρό την ημέρα του γάμου του και η άλλη ερχόταν «πακέτο» με 3.000 γίδια!

«Μου έχει κάνει πρόταση γάμου ο γαμπρός στον γάμο του», έχει αναφέρει παλαιότερα η Ρία Ελληνίδου, ενώ ένας άλλος επίδοξος γαμπρός της είχε πει: «σε παντρεύομαι αύριο, έχω 3.000 γίδια, στα δίνω τώρα».

Από πλευράς της η δημοφιλής τραγουδίστρια έχει ξεκαθαρίσει πως «εγώ γελάω με αυτά, τι να απαντήσω», αλλά και ότι χειρότερα σκηνικά έχει δει σε γάμους παρά σε πανηγύρια και νυχτερινά κέντρα. «Στους γάμους γίνονται τα αίσχη, ξεκατίνιασμα», έχει πει η ίδια.

«Χειρότερα έχω δει σε γάμους παρά σε μπουζούκια. Με κοιτούσε ερωτικά ο γαμπρός στη δεξίωση του γάμου του όταν τραγουδούσα. Χόρευαν, περνούσε ο κύκλος και κοιτούσε εμένα. Έλεγα, "ωχ, θα φάμε ξύλο"», είχε δηλώσει στην εκπομπή «Αστερόσκονη» του Action 24.

Ρία Ελληνίδου: «Αν μπορώ να παντρευτώ και με φόρμα στην παραλία»

Και επειδή μπορεί κάποιος να αναρωτιέται εάν η ίδια θα ήθελε να παντρευτεί η Ρία Ελληνίδου έχει απαντήσει παλαιότερα, εξηγώντας πως θα το έκανε αυτό το βήμα μόνο με έναν άντρα που θα εκτιμούσε πολύ, αλλιώς δεν «ψήνεται» ιδιαίτερα.

«Έχω παντρέψει τόσο κόσμο τραγουδώντας που νομίζω ότι αυτά τα αίσχη δεν θέλω να τα ζήσω κιόλας. Έχω δει πάρα πολλά και έχω φρικάρει. Κανείς δεν περνάει καλά στον γάμο του, πολύ λίγοι», είχε δηλώσει στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και το The 2Night Show το 2022.

Ακόμα έχει ξεκαθαρίσει σε άλλη συνέντευξή της στο Happy Day ότι «δεν θα έκανα αυτό το γλέντι... δηλαδή ακόμα και αυτό που ντύνουμε την πλαστική καρέκλα με κυριλέ ύφασμα, αλλά από κάτω υπάρχει πλαστική καρέκλα, δεν μ' αρέσει, δεν το θεωρώ καλαίσθητο».

Άλλωστε, το όνειρο να ντυθεί και να βαφτεί νύφη δεν το έχει μιας και ουσιαστικά αυτό το κάνει κάθε φορά που έχει live εμφάνιση, ενώ σε πιθανό δικό της γάμο θα ψήφιζε «φόρμα, παραλία και σουβλάκια» και το κυριότερο να μην μπλέξει καθόλου με όλες τις προετοιμασίες.

«Φαντάσου λοιπόν αν παντρευτώ, πόσο πολύ θα εκτιμώ τον άνθρωπο. Αν το δεις ποτέ… που δεν ψήνομαι να το κάνω γενικά. Δεν με ψήνουν όλα αυτά τα κομφόρ.

Έλα στη θέση τη δική μου που κάθε Παρασκευή και Σάββατο κάνω φτιασίδι νύφης για να βγω να τραγουδήσω. Πιστεύεις ότι θέλω να το κάνω άλλη μια ημέρα για να το ζήσω; Τι να ζήσω;

Δεν το ζω όπως μία άλλη γυναίκα που είναι όνειρο να τη βάψουν, να την ντύσουν και να τη φτιάξουν. Δεν πρόκειται να τα κάνω καν τα προσκλητήρια και καλεσμένους.

Μια από τις συμφωνίες θα είναι να μην ασχοληθώ με όλα αυτά. Αν μπορώ να το κάνω και με φόρμα στην παραλία. Παραλία, σουβλάκι και μια χαρά είσαι», έχει δηλώσει σε συνέντευξή της η Ρία Ελληνίδου.