Η επιστροφή της Πέπης Τσεσμελή είχε χαμόγελα και κεφτεδάκια της γιαγιάς

Η Πέπη Τσεμελή είναι ένα πρόσωπο που γνωρίσαμε από την τηλεόραση των 90s, κυρίως από τη θρυλική εκπομπή «Αυτόφωρο», που έμοιαζε με ένα σπαρταριστό spinoff της σειράς «Ερωτοδικείο». Στο Αυτόφωρο, η Πέπη και ο Πέτρος Λεωτσάκος (RIP) δίκαζαν κι εκείνοι κόσμο, κυρίως λούμπεν άτομα που ήθελαν να καταθέσουν το παράπονο τους για κάποιο θέμα, κυρίως ό,τι τους ερχόταν στο μυαλό.

Ο καιρός πέρασε, το «Αυτόφωρο» μπήκε στο χρονοντούλαπο της καλτ ελληνικής ιστορίας, αλλά η Πέπη Τσεσμελή παρέμεινε ο ίδιος άνθρωπος με το ίδιο ζεστό χαμόγελο, με μπόλικό χιούμορ και αυτοσαρκασμό στις λίγες πια, εμφανίσεις της μπροστά από κάποια κάμερα για τηλεόραση ή YouTube.

Η Πέπη Τσεσμελή φτιάχνει κεφτεδάκια και αυτό-αναλύεται

«Δεν πρέπει να είμαστε ευκολόπιστοι»

«αν παρασυρόμαστε από την αγάπη και το πάθος μας, στο τέλος κάνουμε κακό στον ίδιο μας τον εαυτό»

«...έχω κάνει ειρήνη με το μέσα μου»

Η Πέπη Τσεσμελή σε 87 λεπτά, μαγειρεύει κεφτεδάκια σαν της γιαγιάς της και κάνει φύλλο και φτερό στιγμές της ζωής της μπροστά και πίσω από τον τηλεοπτικό φακό, συζητώντας με τον Αργύρη Ζαννιά. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται στη συνάντηση της με έναν άντρα που έγινε ο μεγάλος της έρωτας και την πρόδωσε, στην εποχή της τηλεόρασης και στη διάθεση της να πάει σε σχολή και να μάθει δημοσιογραφία από την αρχή, στο πώς βλέπει σήμερα τη μέχρι τώρα ζωή της, με κυρίο στοιχείο την «ειρήνη» με το μέσα της. Συγκινείται, θυμάται, γελάει. Πίσω από την περσόνα του «άλλο Πέπη κι άλλο πρέπει» υπάρχει ένας γλυκός, μελαγχολικός άνθρωπος.