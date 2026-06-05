Επιστρέφει στην τηλεόραση η Ελεονώρα Μελέτη; Το σενάριο που σκέφτεται

Να σχολιάσει το φετινό τηλεοπτικό τοπίο κλήθηκε η Ελεονώρα Μελέτη. η οποία απέχει από την τηλεόραση και έχει στραφεί στην πολιτική.

«Δύσκολη η φετινή χρονιά. Είναι μια μεταβατική περίοδος. Αποτέλεσμα άνθησης άλλων μέσων που σαφέστατα απειλούν την τηλεόραση αλλά εγώ πιστεύω πολύ στη δύναμή της», είπε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη στον STAR.

«Είναι κρίμα να κόβονται εκπομπές, γιατί οι εκπομπές είναι άνθρωποι. Δεν είναι ο παρουσιαστής και το πάνελ. Είναι τεχνικοί, δημοσιογράφοι, είναι όλος ο μηχανισμός. Τα κανάλια είναι καλό να έχουν plan B, και όχι να κόβουν εκπομπές δεν είναι λύση αυτή. Είναι η άνθηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης (που φταίει), των πλατφορμών. Έχω κουραστεί να ακούω τον κάθε ένα να μιλάει για τα πάντα. Πνίγομαι. Η τηλεόραση έχει παραιτηθεί και δεν πρέπει να την αφήσουμε να παραιτηθεί, πρέπει να της δώσουμε το φιλί της ζωής και να την αφήσουμε να κάνει ένα restart».

Αναφορικά με το αν θα επέστρεφε τηλεοπτικά, η παρουσιάστρια δήλωσε: «Εννοείται ότι το σκέφτομαι (να επιστρέψω τηλεοπτικά), το έχω συζητήσει και θα το ξανασυζητήσω, αλλά πρέπει να παντρευτούν όλες οι συγκυρίες έτσι ώστε και αυτό που κάνω εδώ να μην αδικηθεί ωραίο, πλούσιο, μεγάλο και με εκφράζει. Και να μπορώ να κάνω αυτό που θέλω να κάνω», δήλωσε η παρουσιάστρια και δημοσιογράφος.