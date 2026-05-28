Το καθοριστικό ραντεβού Κουτσελίνη – STAR και τα πρώτα ονόματα συνεργατών που ακούγονται

Για αύριο Παρασκευή 29 Μαϊου είναι προγραμματισμένο το δεύτερο και καθοριστικό ραντεβού της Ζήνας Κουτσελίνη με το STAR για να διευκρινιστεί η τελική μορφή που θα πάρει η πρωινή ζώνη την οποία αναλαμβάνει εξ’ ολοκλήρου η παρουσιάστρια.

Τα βασικά σημεία έχουν ήδη αποφασιστεί και τώρα οι δύο πλευρές θα μπουν στην εξειδίκευση των επιμέρους λεπτομερειών. Μια εκπομπή θα υπάρχει στην πρωινή ζώνη, με infotainment προσανατολισμό και αρχική απόφαση να μην «πειραχθεί» η βασική σύσταση των «Αληθειών» δηλαδή η εκπομπή να είναι κατά βάση κοινωνική - ενημερωτική έχοντας όμως πλέον και το κομμάτι της ψυχαγωγίας και του lifestyle.

Η διάρκεια του μαγκαζίνο θα είναι τρίωρη. Μένει να αποφασιστεί εάν θα ξεκινά στις 10.00 και θα ολοκληρώνεται στις 13.00 ή εάν η ζώνη θα ξεκινά μια ώρα αργότερα δηλαδή στις 11.00 με διάρκεια έως τις 14.00.

Επίσης εάν θα ξεκινά πρώτα με την ψυχαγωγία και μετά θα πηγαίνει στην ενημέρωση ή το αντίστροφο. Επίσης ποιοι από την υπάρχουσα συντακτική ομάδα αλλά και τους συνεργάτες «μπροστά» της Ζήνας Κουτσελίνη συνεχίζουν και εάν θα αξιοποιηθούν πρόσωπα από το «Breakfast @Star» που ολοκληρώνει τον κύκλο του. Πάντως στα δημοσιογραφικά γραφεία κυκλοφορούν ήδη τα πρώτα ονόματα πιθανών συνεργατών στο νέο πάνελ της Ζήνας Κουτσελίνη.

Αυτά είναι του Γρηγόρη Γκουντάρα, της συζύγου της Ναταλί Κάκαβα, της Άριας Καλύβα που φαίνεται πως αποχωρεί από το Open στο τέλος της σεζόν αλλά και του δημοσιογράφου Γιάννη Πουλόπουλου που έχει lifestyle προσανατολισμό. Βέβαιο είναι επίσης ότι η Ζήνα Κουτσελίνη θα βγει στον «αέρα» την επόμενη τηλεοπτική σεζόν από ανανεωμένο σκηνικό και πλατό.