Η εξομολόγηση της Γιώτας Νέγκα: «Ήταν κρίσιμα τα πράγματα, μου απαγόρευσαν να τραγουδάω για 3 μήνες»

Με δυσκολίες ξεκίνησε το 2026 για την τραγουδίστρια Γιώτα Νέγκα όπως αποκάλυψε σε συνέντευξή της στην εκπομπή Buongiorno. Μια εγχείρηση που έκανε στη χολή μολύνθηκε και η τραγουδίστρια περιέγραψε πως η κατάσταση της υγείας της για ένα διάστημα ήταν κρίσιμη με τους γιατρούς να της απαγορεύουν να τραγουδάει για τρεις μήνες.

«Το 2026 μπήκε δύσκολα. Εκεί κατάλαβα ότι αφού δεν άκουγα τον εαυτό μου τόσο καιρό που μου χτυπούσε την πόρτα, έδωσε μια κλοτσιά, την έσπασε και με ανάγκασε για τρεις μήνες να μην τραγουδάω, μου το απαγόρευσε. Γενάρη, Φλεβάρη, Μάρτη και λίγο Απρίλη. Είχε να κάνει με την στήριξη της φωνής.

Έκανα μια εγχείρηση ρουτίνας, μια χολή, η οποία μου δημιούργησε ένα πρόβλημα γιατί έπαθα μια μόλυνση και όλα στην περιοχή της κοιλιάς, εκεί που στηρίζεται η φωνή... ανακάλυψα και μια ομφαλοκήλη που είτε υπήρχε είτε δημιουργήθηκε, αλλά ήταν λίγο κρίσιμα τα πράγματα με τη μόλυνση και μου απαγόρευσαν να τραγουδάω για τρεις μήνες, αλλά τώρα είμαι μια χαρά. Άφησα τον εαυτό μου να με φροντίσει», είπε η Γιώτα Νέγκα.

Όπως ανέφερε η Γιώτα Νέγκα, το πρόβλημα εκδηλώθηκε τη 16η μέρα μετά το χειρουργείο: «Ήταν πολύ δύσκολο. Ήταν λίγο "κεραυνός", λίγο με φόβισε αν θα μπορέσω να ξανατραγουδήσω», σημείωσε, τονίζοντας πως η βασική της έγνοια είχε να κάνει με τη μουσική και το γεγονός πως ίσως δεν θα μπορούσε να επανέλθει στο επίπεδο που ήταν.