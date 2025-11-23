Η γνωριμία και η φιλία του Αργυρού με την Γκιλφόιλ: «Αν μπορώ να βοηθήσω την χώρα μου θα το κάνω»

Λίγες ώρες μετά το τέλος της συναυλίας του στη σκηνή του Barclays Center στο Μπρούκλιν ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε για τη σημαντική βραδιά που δεν ήταν η μόνη το τελευταίο διάστημα. Όχι μόνο εξαιτίας της αποδοχής του από τον κόσμο, αλλά και λόγω της φιλίας του με την νέα πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, ο τραγουδιστής έχει συζητηθεί ποικιλοτρόπως πολλές φορές από τις τηλεοπτικές εκπομπές.

Στη συνέντευξή του στο «Χαμογέλα και Πάλι» ο Κωνσταντίνος Αργυρός μίλησε για τη γνωριμία του με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία του έχει αδυναμία, που έγινε εδώ και αρκετό καιρό μέσω ενός κοινού τους φίλου και τόνισε πως αν μπορεί να κάνει κάτι από την πλευρά του για να βοηθήσει την Ελλάδα θα το κάνει, μακριά όμως από κάθε πολιτική χροιά και μένοντας στο επίπεδο της φιλίας τους και σε αυτά που ο ίδιος αναγνωρίζει ως προβλήματα της κοινωνίας.

Η φιλία με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ

«Η αλήθεια είναι ότι γνωριστήκαμε από ένα κοινό μας φίλο εδώ και αρκετό καιρό. Πραγματικά έχω εκπλαγεί με τη συμπεριφορά της. Αγαπάει τη μουσική μου και αγαπάει την Ελλάδα πάρα πολύ και από τις κουβέντες που έχουμε κάνει, πάντα δείχνει αγάπη, πάντα δείχνει σεβασμό στην Ελλάδα και πάντα είναι πάρα πολύ δοτική και πάρα πολύ έξυπνος άνθρωπος και έχουμε γίνει πολύ καλοί φίλοι», ανέφερε αρχικά ο Κωνσταντίνος Αργυρός.

Στη συνέχεια ο τραγουδιστής σημείωσε: «Πραγματικά αν μπορώ να κάνω κάτι για να βοηθήσω τη χώρα μου και μέσω όλης αυτής της κατάστασης, θα το κάνω και αυτό προσπαθώ να της διοχετεύω και εγώ το τι ανάγκες υπάρχουν και το τι υπάρχει, ξέρεις γιατί αυτή τη στιγμή, υπάρχουν άνθρωποι που δεν τα βγάζουν πέρα στην Ελλάδα, ζούμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη και όλο αυτό το πράγμα χρειάζεται την υποστήριξη και την αγάπη και την καρδιά ανθρώπων που μπορούν να κάνουν κάτι.

Είναι τρομερό αυτό το πράγμα, υπάρχουν άνθρωποι που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν, δηλαδή υπάρχει στην κοινωνία πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν είναι η δουλειά μου να κάνω αυτό, αλλά οι άνθρωποι που είναι ειδικοί σε αυτό το πράγμα, καλό είναι να δουν το πρόβλημα, να βρουν μια ουσιαστική λύση» απάντησε ο Κωνσταντίνος Αργυρός για τις σχέσεις του με την Πρέσβη των ΗΠΑ.

Αν μπορώ να βοηθήσω την χώρα μου θα το κάνω. Αν μπορώ να πω κάτι σε μία φίλη, δεν μου αρέσει να μπλέκομαι με πολιτικά, δεν είναι η δουλειά μου αυτή, μόνο αν μπορώ να πω τα προβλήματα της κοινωνίας με τον δικό μου τρόπο, έτσι όπως τα αντιλαμβάνομαι. Γιατί μέσα σε αυτές τις γειτονιές γεννήθηκα. Οι δικοί μου άνθρωποι είναι ακόμα εκεί. Αν μπορέσω σε κάποιον φίλο να πω αληθινά λόγια με ανθρωπιά και αγάπη, θα το κάνω για να βοηθήσω τη χώρα μου».



Γκιλφόιλ: «Ανυπομονώ να επιστρέψει ο Κωνσταντίνος Αργυρός στην Ελλάδα»

Από την πλευρά της η Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει πάντα να πει έναν καλό λόγο για τον τραγουδιστή και φυσικά... γνωρίζει το πρόγραμμά του. «Αγαπώ την Αθήνα, αγαπώ την Ελλάδα και αγαπώ τις ΗΠΑ. Είναι σπουδαίος φίλος μου ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ένας από τους καλύτερους φίλους μου. Είναι καταπληκτικός. Ανυπομονώ να επιστρέψει στην Ελλάδα» απάντησε στην κάμερα της εκπομπής του Mega κατά τη διάρκεια βραδινής της εξόδου.