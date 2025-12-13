Η... μόδα του επιχρωματισμού των παλιών ελληνικών ταινιών, έχει διχάσει τους θεατές και όσους λατρεύουν τις συγκεκριμένες παραγωγές. Πολλοί είναι εκείνοι που μιλούν για «κακούς» χρωματισμούς, που αφαιρούν από την ατμόσφαιρα του έργου. Για να λάβουν απαντήσεις πως με το χρώμα, μία κινηματογραφική παραγωγή δεκαετιών αποκτά νέα ζωή ενώ οι θεατές έχουν την ευκαιρία να δουν το σκηνικό που επικρατούσε -ρούχα, χώροι, συνήθειες- εκείνη την περίοδο.

Δεδομένα, είναι θέμα γούστου. Αν δηλαδή αρέσει σε κάποιον το αρχικό ασπρόμαυρο ή αν «κάθεται» καλύτερα το χρωματισμένο. Είναι μία «μάχη» που δύσκολα θα καταλήξει κάπου. Εμείς ωστόσο στη συνέχεια θα σταθούμε στην πρώτη ελληνική ασπρόμαυρη ταινία που απέκτησε χρώμα, στα χρόνια μας, αλλά και τις αντιδράσεις των ίδιων των συντελεστών της.

Η γυνή να φοβήται τον άνδρα

Η αρχή, λοιπόν, έγινε με την ταινία «Η γυνή να φοβήται τον άνδρα». Όπως διαβάζουμε ο γιος του θρυλικού σκηνοθέτη, Γιώργου Τζεβάλλα, με αφορμή τα 100 χρόνια από τη γέννηση του πατέρα του και σε συνδυασμό με μία παλιότερη δουλειά της West Wing Studios, που εδρεύει στη Φλόριντα των ΗΠΑ, ήρθε σε επικοινωνία με την ελληνική εταιρεία Καραγιάννης-Καρατζόπουλος, ώστε να σταλεί κόπια της ταινίας εκεί και να χρωματιστεί πλήρως.

Θρυλείται πώς κάτι τέτοιο είχε υπάρξει επιθυμία και τους ίδιου του σκηνοθέτη. Η επεξεργασία ξεκίνησε την άνοιξη του 2015 και τελείωσε τον φθινόπωρο του ίδιου έτους. Με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση της εταιρείας η ταινία κυκλοφόρησε ξανά στις κινηματογραφικές αίθουσες, με διανομή της Σπέντζος Φιλμ, το Μάρτιο του 2016.

Οι αντιδράσεις από Κωνσταντίνου και Κοντού

Οι πρωταγωνιστές της ταινίας Μάρω Κοντού και Γιώργος Κωνσταντίνου σχολίασαν το τελικό αποτέλεσμα. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου, ένας δημιουργός που πάντα είχε πρωτοποριακές ιδέες είχε πει το 2015 πως «Το είδα και έμεινα έκπληκτος, γιατί πραγματικά πρόκειται για το ωραιότερο λίφτινγκ που έχω δει ποτέ μου. Είναι τόσο φυσικά τα χρώματα, σαν να γυρίστηκε έγχρωμη. Ήταν μια πολύ ωραία εποχή, υπάρχει νοσταλγία για την αθωότητα εκείνης της εποχής».

Από την πλευρά της η Μάρω Κοντού είχε πει πως «Δεν ξέρω τι αίσθηση θα αφήσει η έγχρωμη αυτή ταινία, γιατί και ως ασπρόμαυρη ήταν σπουδαία» συμπληρώνοντας πως «Την αγαπήσαμε και την αγαπάμε ακόμη».

Η ιστορία της ταινία

Η ταινία είναι μεταφορά θεατρικού έργου, του 1958, του Γιώργου Τζαβέλλα, με πρωταγωνιστή τον Βασίλη Λογοθετίδη, μάλιστα ήταν και ο τελευταίος θεατρικός ρόλος του μεγάλου Έλληνα ηθοποιού. Όπως επίσης, ήταν και το κύκνειο άσμα, του Τζαβέλλα. Ως σκηνοθέτης είναι η τελευταία ταινία που γύρισε. Ο αρχικός τίτλος που σκεφτόταν να δώσει ο Τζαβέλλας για την ταινία του αυτή, ήταν Η αστεφάνωτη, όμως άλλαξε γνώμη καθώς έμαθε ότι ένας συνάδελφός του σκηνοθέτης, ο Νίκος Αβραμέας, γύριζε εκείνη την περίοδο μια ταινία με τον ίδιο τίτλο.

Η ταινία προβλήθηκε στις κινηματογραφικές αίθουσες των Αθηνών, Πειραιά και προαστίων, το 1965, και έκοψε 297.273 εισιτήρια, καταλαμβάνοντας τη 13η θέση από τις 93 ταινίες της περιόδου.

Κέρδισε το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ του Σικάγου, είχε επίσημη συμμετοχή στο Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Βερολίνου, ενώ ταξίδεψε στο εξωτερικό και πήρε εξαιρετικές κριτικές.

Η «οικία Κοκοβίκου» στην Πλάκα

Το σπίτι που ζουν οι πρωταγωνιστές, η περίφημη «οικία Κοκοβίκου» βρίσκεται επί της οδού Τριπόδων 32 στην Πλάκα. Το κτίριο, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, αποκαθίσταται και μετατρέπεται σε πολιτιστικό χώρο προβολής ταινιών του ελληνικού κινηματογράφου, στο πλαίσιο της πολιτικής του ΥΠΠΟ για τη δημιουργία πολιτιστικών πυρήνων στο κέντρο της Αθήνας.

Οι μελέτες για την αποκατάσταση του κτιρίου και του περιβάλλοντος χώρου του εκπονήθηκαν με πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού.