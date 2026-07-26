Τα γενέθλιά της είχε χθες Σάββατο 25 Ιουλίου η Κάθριν Κέλι Λανγκ ή αλλιώς η τηλεοπτική «Μπρουκ Λόγκαν» από τη θρυλική «Τόλμη και Γοητεία», η οποία έκλεισε τα 65 της χρόνια.

Μπορεί το νούμερο κάπως να ξενίζει όσους τη θυμούνται στα late '80s, στα '90s, αλλά και στα '00s που η σειρά ήταν στο peak της δημοτικότητάς της να «καίει» τις καρδιές όλων των Φόρεστερ στη σειρά - Ριτζ, Έρικ, Θορν και μετά πάλι Ριτζ και όχι μόνο -, αλλά η Κάθριν Κέλι Λανγκ παραμένει εξίσου εντυπωσιακή και σήμερα.

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Παράλληλα, είναι φαν της γυμναστικής και διαθέτει ένα καλλίγραμμο σώμα με αποτέλεσμα να έχει ποζάρει αρκετές φορές σε περιοδικά για fitness, ενώ οι εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί πάντα στρέφουν τα βλέμματα πάνω της.

Μαζί με τον Τζον ΜακΚουκ (Έρικ Φόρεστερ) είναι οι μόνοι ηθοποιοί από το αρχικό καστ της σειράς που συνεχίζουν να παίζουν μέχρι σήμερα, 39 χρόνια από την πρεμιέρα της «Τόλμης και Γοητείας».

Μπορεί στην Ελλάδα η σειρά να έχει σταματήσει να προβάλλεται εδώ και χρόνια, όμως, στην Αμερική, όπως και σε πολλές άλλες χώρες του κόσμου, η «Τόλμη και Γοητεία» συνεχίζει κανονικότατα, έχοντας ξεπεράσει τα 9.500 επεισόδια και εξακολουθώντας να σημειώνει υψηλές τηλεθεάσεις.

Ο λόγος που πολλοί φαν της σειράς κράζουν την Μπρουκ

Αν και πάντα η Μπρουκ είχε φανατικό κοινό και υποστηρικτές, τους τελευταίους μήνες, ο ρόλος της τρώει τρελό hate στα social media και δεν είναι λίγοι εκείνοι που λένε πως «παραέκατσε» στη σειρά και θέλουν να αποχωρήσει.

Ο λόγος που η Μπρουκ δείχνει να έχει γίνει αντιπαθής στο κοινό στην παρούσα φάση, είναι ο πόλεμος που έχει ανοίξει με την αδερφή της, Κέιτι (Χέδερ Τομ) με αφορμή τους οίκους μόδας των Φόρεστερ και Λόγκαν που τρέχει η καθεμία αντίστοιχα.

Όσοι έβλεπαν τη σειρά από τις αρχές της, θα θυμούνται πως η Μπρουκ είχε δύο μικρότερες αδερφές, την Ντόνα και την Κέιτι. Ήδη από τις πρώτες σεζόν είχαν βγει εκτός της σειράς, αλλά εδώ και περίπου 15 χρόνια έχουν επιστρέψει με άλλες ηθοποιούς να τις υποδύονται.

Ενώ η Ντόνα (Τζένιφερ Γκαρίς) είναι παντρεμένη με τον Έρικ και θεωρείται πλέον μια Φόρεστερ, η Κέιτι παντρεύτηκε τον Μπιλ Σπένσερ Τζούνιορ (Ντον Ντάιαμοντ) και δημιούργησε τον οίκο μόδας «Λόγκαν», φιλοδοξώντας να γίνει το αντίπαλο δέος των Φόρεστερ.

Μάλιστα, πήρε στα κρυφά για σχεδιάστρια τη μια κόρη της Μπρουκ, τη Χόουπ (δεν είναι κόρη ούτε του Ριτζ ούτε του Έρικ), η οποία είναι παντρεμένη με τον γιο του Μπιλ, άρα και αυτή Σπένσερ.

Στο λανσάρισμα της νέας κολεξιόν το μυστικό αποκαλύφθηκε live στην τηλεόραση με τους Φόρεστερ να παθαίνουν εγκεφαλικό και την Μπρουκ να γίνεται έξαλλη και να απειλεί θεούς και δαίμονες, κάνοντας κατά μέτωπο επίθεση στην Κέιτι και κατηγορώντας τη ότι παρέσυρε την κόρη της με το μέρος της.

Σε έναν βαθμό η Κέιτι δεν «μάσησε» με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί χάσμα αγεφύρωτο ανάμεσα στις δύο αδερφές. Και εκεί που θα περίμενε κανείς το κοινό να συνταχθεί με την Μπρουκ και να βγει η αδερφή της η «κακιά» της υπόθεσης, τα social media πλημμύρισαν από υποστηρικτικά σχόλια προς την Κέιτι και το «κράξιμο» στην Μπρουκ έχει πάει «σύννεφο».

Παρά το γεγονός ότι σε πολλούς φαν της σειράς αρέσει η ιστορία με την κόντρα μεταξύ των δύο γυναικών, λέγοντας πως καιρό είχαν να δουν ενδιαφέροντα επεισόδια που να μην είχαν ως θέμα την ερωτική ζωή των ηρώων, αλλά τη μόδα που ήταν πάντα ο πυρήνας της σειράς, σχολιάζουν αρνητικά το γεγονός πως όλο το καστ είναι σαν «να βαράει προσοχή» στην Μπρουκ και να μην της υπενθυμίζει τα δικά της χαΐρια εδώ και σχεδόν 40 χρόνια.

Ενδεικτικά, αρκεί να αναφέρουμε ότι πριν καμιά δεκαριά χρόνια η Μπρουκ τα είχε φτιάξει με τον Μπιλ, τον σύζυγο της Κέιτι και εκείνη, αφού το έμαθε, τελικά τους συγχώρεσε.

Οπότε δεν είναι λίγοι οι φαν που σχολιάζουν στα social media πως «η Κέιτι συγχώρεσε τέτοια προδοσία και η Μπρουκ λυσσάει για μερικά ρούχα;».

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Την αποκάλεσαν μέχρι και «κακιά μάγισσα»

Στις επίσημες σελίδες της Τόλμης και Γοητείας, αλλά και στις fan pages, 8 στα 10 σχόλια είναι υποστηρικτικά στην Κέιτι, λέγοντας πως η Χέδερ Τομ που την υποδύεται αξίζει Έμυ, ενώ την ίδια στιγμή η Μπρουκ τρώει κράξιμο με πολλούς να λένε πως έχει πάρει με… επιτυχία τον ρόλο της Στέφανι στην οικογένεια των Φόρεστερ.

Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι τα τελευταία χρόνια είναι παντρεμένη και πάλι με τον Ριτζ, δεν θυμόμαστε ποια φορά είναι αυτή, έχουμε χάσει το μέτρημα και είναι κάτι για το οποίο μέχρι και η ίδια η Κάθριν Κέλι Λανγκ έχει αυτοσαρκαστεί κατά καιρούς μέσα από posts που έχει κάνει στα social media.

Ενδεικτικό του αρνητικού κλίματος προς την Μπρουκ είναι το γεγονός ότι ακόμα και στο χθεσινό (24/7) post της Κάθριν Κέλι Λανγκ στο Instagram για τα γενέθλιά της, παρά τις αμέτρητες ευχές, υπήρξαν κάποιοι χρήστες που της έγραψαν πως αν και πάντα λάτρευαν την Μπρουκ, πλέον δεν είναι φαν του ρόλου.

Σε κάποιες δε fan pages της «Τόλμης και Γοητείας» στο Facebook, υπήρξαν τηλεθεατές που την αποκάλεσαν «κακιά μάγισσα», παραλληλίζοντάς τη με την Κακιά Μάγισσα της Δύσης από την κλασική ταινία του Χόλιγουντ, «Ο Μάγος του Οζ».

Εμείς πάλι θα πούμε, παιδιά, χαλαρώστε λίγο, μια σειρά είναι και όχι πραγματικότητα και το κυριότερο, χρόνια πολλά στην πάντα γοητευτική Κάθριν Κέλι Λανγκ που έχει γράψει τη δική της ιστορία στην daytime τηλεόραση!