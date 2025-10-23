Η Κιμ Καρντάσιαν διαγνώστηκε με ανεύρυσμα: «Γιατί διάολο μου συμβαίνει αυτό;»

Η Κιμ Καρντάσιαν ανακάλεσε πρόσφατα μία σοκαριστική περιπέτεια υγείας, καθώς η 45χρονη σταρ φαίνεται πως είχε υποστεί εγκεφαλικό ανεύρυσμα, για το οποίο χρειάστηκε νοσηλεία.

Η 45χρονη μητέρα τεσσάρων παιδιών συγκινήθηκε παρακολουθώντας ένα βίντεο για την επερχόμενη σεζόν της οικογενειακής της σειράς ριάλιτι στο Hulu, «The Kardashians» , η οποία προβλήθηκε κατά την πρεμιέρα της εκπομπής.

Στο βίντεο, η Κιμ φαίνεται να μπαίνει σε μαγνητικό τομογράφο και αργότερα να λέει στην οικογένειά της: «Υπήρχε ένα μικρό ανεύρυσμα». Η μεγαλύτερη αδερφή, Kourtney Kardashian , κοιτάζει με μάτια ορθάνοιχτα καθώς λέει «Ουάου».

Κιμ Καρντάσιαν: Το βάρος του στρες και του χωρισμού

Όσο για το σκεπτικό του γιατρού πίσω από το ανιχνευμένο ανεύρυσμα, η Κιμ είπε στην οικογένειά της: «Μου είπε ότι ήταν "Απλώς άγχος"», όπως γράφει και το People.

Διαβάστε ακόμα: Γυναίκα διαιτητής αποκαλύπτει ότι της έκαναν παρατήρηση για την εμφάνιση της: «Τραβάς την προσοχή»

Η αντιμετωπίζει τον τελευταίο καιρό πολύ άγχος στη ζωή της, καθώς σε άλλα πλάνα φαίνεται να κλαίει επειδή φαίνεται να δυσκολεύεται εν μέσω των εξετάσεών της για τη νομική σχολή.

Ωστόσο, αφού αποκάλυψε το ανεύρυσμα, το βίντεο μεταβαίνει στη συνέχεια με την Κιμ να συζητά δακρυσμένη για το διαζύγιό της από τον πρώην σύντροφό της, Κάνιε «Γιε» Γουέστ, τον πατέρα των τεσσάρων παιδιών της.

«Είμαι χαρούμενη που τελείωσε», λέει. «Ο πρώην μου θα είναι στη ζωή μου ό,τι και να γίνει. Έχουμε τέσσερα παιδιά μαζί».

Αργότερα, την βλέπουν να κάθεται σε ένα τραπέζι και να δηλώνει: «Χθες το βράδυ σκεφτόμουν, "Γιατί διάολο συμβαίνει αυτό;"».

Σύμφωνα με την κλινική Mayo, ένα εγκεφαλικό ανεύρυσμα είναι «μια διόγκωση σε ένα αιμοφόρο αγγείο στον εγκέφαλο». Υπάρχουν πολλαπλοί τύποι ανευρυσμάτων εγκεφάλου με διάφορα επίπεδα σοβαρότητας.

«Εάν το ανεύρυσμα του εγκεφάλου παρουσιάσει διαρροή ή ρήξη, προκαλείται αιμορραγία στον εγκέφαλο, γνωστή ως αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο», προσθέτει η κλινική Mayo.

«Τα ανευρύσματα εγκεφάλου είναι συνηθισμένα. Αλλά τα περισσότερα ανευρύσματα εγκεφάλου δεν είναι σοβαρά, ειδικά αν είναι μικρά. Τα περισσότερα ανευρύσματα εγκεφάλου δεν ρήγνυνται».