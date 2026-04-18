Η Μαντόνα επέστρεψε στο Coachella: Η εντυπωσιακή εμφάνιση μαζί με τη Σαμπρίνα Κάρπεντερ

Οι φήμες των τελευταίων ημερών επιβεβαιώθηκαν και η Μαντόνα (Madonna) έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση στο Coachella στο πλευρό της Σαμπρίνα Κάρπεντερ (Sabrina Carpenter) χθες Παρασκευή (17/4).

Διαβάστε επίσης - Κατερίνα Λιόλιου: Το «ευχαριστώ» στον κόσμο και η αποθέωση στην πρεμιέρα της στην Αθήνα

Η Μαντόνα ανέβηκε στη σκηνή με το Vogue προς το τέλος του live της Σαμπρίνα Κάρπεντερ και ενώ εκείνη ερμήνευε το Juno, ένα τραγούδι κατά το οποίο παραδοσιακά υποδέχεται κάποιον άλλο τραγουδιστή.

Οι δύο τους, εκτός από το Vogue, είπαν και το Like A Prayer, αλλά και ένα ντουέτο, το οποίο φημολογείται πως θα περιλαμβάνεται στο νέο άλμπουμ της Μαντόνα Confessions On A Dance Floor: Part II που θα κυκλοφορήσει στις 3 Ιουλίου.

Η χθεσινή εμφάνιση της Μαντόνα στο Coachella έρχεται 20 χρόνια μετά την παρθενική της εμφάνιση στο φεστιβάλ όπου το 2006 είχε παρουσιάσει το Confessions On A Dance Floor με τη «βασίλισσα της ποπ» να μην μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή της.

«Λοιπόν, πριν από 20 χρόνια σήμερα εμφανίστηκα στο Coachella. Ήμουν στη σκηνή και ήταν η πρώτη φορά που ερμήνευσα το Confessions on a Dance Floor Pt. 1 στην Αμερική, και αυτό ήταν τόσο συναρπαστικό για μένα.

Οπότε μπορείτε να φανταστείτε τι συγκίνηση είναι να επιστρέφω 20 χρόνια αργότερα με τις ίδιες μπότες, με τον ίδιο κορσέ, το σακάκι που φορούσα νωρίτερα και ένα σακάκι Gucci. Είναι σαν μια στιγμή που κλείνει ένας κύκλος, ξέρετε; Πολύ σημαντική για μένα», είπε αρχικά η Μαντόνα.

Διαβάστε επίσης - Μάρω Κοντού: Τα λουλούδια που έστειλε στον εαυτό της, η βέρα που πέταξε και ο κρυφός «πόλεμος» στη Φίνος Φιλμ

Madonna & Sabrina Carpenter Coachella Live 2026 (full) #bringyourlove pic.twitter.com/HqImGw6NM3 — Juliaeno Targaryen & consorte: COADF II Era 🪩 )|( (@ppinkdiamondd) April 18, 2026

«Το σπουδαίο με τη μουσική είναι ότι φέρνει τους ανθρώπους κοντά, σωστά; Είναι το μόνο μέρος όπου οι άνθρωποι μπορούν να αφήσουν στην άκρη τις διαφορές τους. Να αφήσουν στην άκρη τα προβλήματά τους και όλοι να περάσουν καλά μαζί, σωστά; Είμαι ενθουσιασμένη που είμαι μέρος αυτής της θεραπευτικής εμπειρίας που φέρνει τους ανθρώπους κοντά», τόνισε στη συνέχεια η Μαντόνα.

Μάλιστα, η Μαντόνα έκανε και ένα πείραγμα στη Σαμπρίνα Κάρπεντερ προς το τέλος γύρω από το ύψος της, λέγοντας πως «είναι η πρώτη φορά που εμφανίζομαι μαζί με κάποια που είναι πιο κοντή από μένα».