Η Μαρία Ναυπλιώτου αποχαιρετά το καλοκαίρι στο ηλιοβασίλεμα: «Μέχρι το επόμενο»

Χθες ήταν η τελευταία ημέρα του Αυγούστου (31/8) και η Μαρία Ναυπλιώτου αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με μια άκρως καλοκαιρινή ανάρτηση από την παραλία, λουσμένη στο φως του ήλιου που δύει.

«Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι», έγραψε η Μαρία Ναυπλιώτου στη λεζάντα της ανάρτησής της όπου τη βλέπουμε πλάτη με το μαγιό της να μπαίνει στη θάλασσα, ενώ ακούγεται η έναρξη από το «κλασικό» τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου, «Εσύ και Εγώ».