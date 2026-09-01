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Η Μαρία Ναυπλιώτου αποχαιρετά το καλοκαίρι στο ηλιοβασίλεμα: «Μέχρι το επόμενο»

Η Μαρία Ναυπλιώτου αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με μια ανάρτηση στο Instagram από την πιο ωραία στιγμή που μπορεί να είναι κανείς στη θάλασσα, την ώρα του ηλιοβασιλέματος.

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Μαρία Ναυπλιώτου
Μαρία Ναυπλιώτου | @marianafpliotou - Instagram
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Χθες ήταν η τελευταία ημέρα του Αυγούστου (31/8) και η Μαρία Ναυπλιώτου αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με μια άκρως καλοκαιρινή ανάρτηση από την παραλία, λουσμένη στο φως του ήλιου που δύει.

«Μέχρι το επόμενο καλοκαίρι», έγραψε η Μαρία Ναυπλιώτου στη λεζάντα της ανάρτησής της όπου τη βλέπουμε πλάτη με το μαγιό της να μπαίνει στη θάλασσα, ενώ ακούγεται η έναρξη από το «κλασικό» τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου, «Εσύ και Εγώ».

 

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