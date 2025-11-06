Η Μέγκαν Μαρκλ στη μεγάλη οθόνη μετά από 8 χρόνια - Σε ποια ταινία θα παίξει

Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στη μυθοπλασία. Μετά από σχεδόν οκτώ χρόνια αποχής, η 44χρονη Δούκισσα του Σάσσεξ θα εμφανιστεί στην ταινία Close Personal Friends με πρωταγωνιστές τη Λίλι Κόλινς και τη Μπρι Λάρσον.

Η Μέγκαν Μαρκλ εμφανίστηκε στα γυρίσματα στην Πασαντίνα της Καλιφόρνια «πολύ χαλαρή και χαρούμενη», όπως αποκάλυψε πηγή στο People. «Συστήθηκε σε όλους και ήταν πολύ γλυκιά και προσγειωμένη».

Το καστ και η υπόθεση

Ο ρόλος της αναφέρουν ότι θα είναι μικρός και για την ακρίβεια θα υποδυθεί τον εαυτό της. Το καστ περιλαμβάνει ακόμη τους Τζακ Κουέιντ και Χένρι Γκόλντινγκ, ενώ, σύμφωνα με το Hollywood Reporter, σκηνοθέτης είναι ο Τζέισον Όρλεϊ (Big Time Adolescence).

Η ταινία αφορά ένα ζευγάρι που γνωρίζει ένα διάσημο ζευγάρι κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού στη Σάντα Μπάρμπαρα της Καλιφόρνια. Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στο Λονδίνο τον Σεπτέμβριο πριν μετακομίσουν στην Καλιφόρνια.

Μια πηγή δήλωσε στην εφημερίδα «The Sun»: «Αυτή είναι μια πολύ σημαντική στιγμή για τη Μέγκαν και σηματοδοτεί την επιστροφή της σε αυτό που πραγματικά αγαπά. Έχει δεχτεί πολλές προσφορές, αλλά αυτή της φάνηκε η κατάλληλη. Ο πρίγκιπας Χάρι, φυσικά, την υποστηρίζει απόλυτα και απλά θέλει η Μέγκαν να κάνει ό,τι της φέρνει χαρά».

Υπενθυμίζεται ότι η Μέγκαν είναι γνωστή για τον ρόλο της ως Ρέιτσελ Ζέιν στην επιτυχημένη αμερικανική τηλεοπτική σειρά «Suits» στην οποία πρωταγωνιστούσε όταν αρραβωνιάστηκε τον πρίγκιπα Χάρι. Στη συνέχεια αποσύρθηκε από την υποκριτική και εμφανίστηκε μόνο σε ντοκιμαντέρ και ριάλιτι, όπως το πρόσφατο «With Love, Megha».

Έχει επίσης παίξει και σε ταινίες του Χόλιγουντ, όπως «Horrible Bosses», «Get Him To The Greek» και «Remember Me». Με τον πρίγκιπα Χάριν μετακόμισαν στη Σάντα Μπάρμπαρα το 2020, έχοντας αποχωρήσει από τα βασιλικά τους καθήκοντα και ζουν εκεί με τον 6χρονο γιο τους Άρτσι και την 4χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ.