Η μπηχτή της Μπόμπα που αποκάλυψε τον λόγο που ο Τανιμανίδης δεν θα κάνει ταξιδιωτική εκπομπή

Για την οικογένεια, την καθημερινότητα και τα επαγγελματικά τους σχέδια μίλησε το ζευγάρι, Σάκης Τανιμανίδης και Χριστίνα Μπόμπα σε κοινή Συνέντευξη Τύπου με αφορμή το φεστιβάλ ευεξίας που διοργανώνουν στο ΟΑΚΑ.

«Είναι μια γιορτή ευεξίας και fitness. Είναι ένα μέρος για όλους τους ανθρώπους που τους αρέσει να αθλούνται, τους αρέσει η αυτοβελτίωση και τους ενδιαφέρει η ψυχική υγεία», δήλωσε ο παρουσιαστής.

«Ακολουθούμε μια ζωή ευεξίας σε σχέση με τον ύπνο μας, τον νου μας, με το να μην είμαστε κολλημένοι στις οθόνες», συνέχισε η σύζυγός του.

Όταν ερωτήθηκαν για τα δύο τους παιδιά η Μπόμπα απάντησε: «Τρέχουν όλη μέρα, παίζουν όλη μέρα και σκαρφαλώνουν παντού».

Η καλύτερη στιγμή της συνέντευξης ήταν η «μπηχτή» της Χριστίνας Μπόμπα προς τον σύζυγό της όταν ερωτήθηκε αν θα ξαναδούμε από εκείνον ταξιδιωτική εκπομπή όπου επικράτησε ο εξής διάλογος:

«-Θα τη δούμε μάλλον κάποια στιγμή, το θέμα είναι ποια είναι αυτή η στιγμή γιατί απαιτεί πάρα πολύ χρόνο. Οπότε βάσει του δικού μας προγράμματος με τα υπόλοιπα project θα δούμε.

-Πες την αλήθεια και βάσει της οικογένειας! Είναι δύσκολο να λείπει ο Σάκης κυρίως!

-Νομίζω ότι τα παιδιά μια χαρά τα έχεις όταν λείπω!»

Ενώ στην συνέχεια ο δημοσιογράφος ρώτησε την Μπόμπα αν του έκανε παράπονα όταν έλειπε :

«Δεν του έκανα καθόλου παράπονα, πες!», είπε απευθυνόμενη στον σύζυγό της.

«Ε δεν με έσπρωχνες και να φύγω!», της απάντησε εκείνος με πειρακτικό ύφος.

Ο Τανιμανίδης κρατώντας το ίδιο ύφος απάντησε και για τις φήμες ότι αγόρασε σκάφος μαζί με τον Ατζούν:

«Α δηλαδή έβαλε τα μισά ο Ατζούν τα μισά εμείς ε;... ο Γιώργος Λιανός πήρε σκυλάκι με τον Ατζούν, το μεγαλώνει μισό ο Λιανός μισό ο Ατζούν»!

Τέλος ο παρουσιαστής διέψευσε τις φήμες πως του είχε γίνει πρόταση για το νέο ριάλιτι «Exathlon» δηλώνοντας ότι δεν του έγινε ποτέ πρόταση.