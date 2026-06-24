Η πανσέληνος του Ιουνίου αλλάζει τα πάντα για 4 ζώδια - Πότε θα δούμε το «Φεγγάρι της Φράουλας»

Οι τελευταίες ημέρες του Ιουνίου περιλαμβάνουν έναν από τα πιο σημαντικά αστρολογικά γεγονότα της χρονιάς. Ο Ανάδρομος Ερμής ξεκινά στις 29 Ιουνίου, την ίδια μέρα που φωτίζεται από μια ισχυρή Πανσέληνο γνωστή ως το «Φεγγάρι της Φράουλας».

Αυτός ο σπάνιος συνδυασμένος αναμένεται να πυροδοτήσει αποκαλύψεις, καθυστερημένες πληροφορίες, συναισθηματικές ανακαλύψεις και σημαντικές αποφάσεις για πολλούς ανθρώπους.

Εξάλλου, ο ανάδρομος Ερμής είναι γνωστός για την αποκάλυψη κρυφών λεπτομερειών, τις εκκρεμείς καταστάσεις και τις σκέψεις πάνω σε αυτές καθώς και τις δυσκολίες στην επικοινωνία.

Από την άλλη η Πανσέληνος είναι μια κορύφωση και φέρνει σαφήνεια. Και τα δυο φαινόμενα μαζί μπορεί να φέρουν ένα αποτέλεσμα που μοιάζει με σημαντικό έλεγχο της πραγματικότητας.

Το Φεγγάρι της Φράουλας

Η Πανσέληνος του Ιουνίου ονομάζεται «Φεγγάρι της Φράουλας» για να αντικατοπτρίζει την εποχιακή ωρίμανση των προϊόντων γύρω από αυτή την εποχή του χρόνου. Ανάλογα με το πότε προσγειώνεται μέσα στον μήνα, είναι είτε η τελευταία Πανσέληνος της άνοιξης είτε η πρώτη Πανσέληνος του καλοκαιριού.

Παρά το όνομά της, το «Φεγγάρι της Φράουλας» δεν αποκτά κοκκινωπή απόχρωση. Όπως εξηγεί το Old Farmer’s Almanac, η ονομασία προέρχεται από τις φυλές Algonquin, Ojibwe, Dakota και Lakota της Βόρειας Αμερικής, οι οποίες χρησιμοποιούσαν τις φάσεις της Σελήνης ως φυσικό ημερολόγιο για την παρακολούθηση των εποχών και του κύκλου της φύσης.

Ο Ιούνιος είναι ο μήνας που ωριμάζουν οι άγριες φράουλες, γεγονός που συνέδεσε τη συγκεκριμένη Πανσέληνο με τη συγκομιδή τους, χαρίζοντάς της το χαρακτηριστικό της όνομα.

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Γιατί ανάδρομος Ερμής και Πανσέληνος είναι ισχυρός συνδυασμός

Ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στις 29 Ιουνίου ενθαρρύνοντας τις επιπλέον σκέψεις παρά την ταχεία δράση. Επιστρέφουν μηνύματα από το παρελθόν, παλιές συζητήσεις και καταστάσεις που φαινόταν να έχουν διευθετηθεί. Την ίδια στιγμή, η Πανσέληνος φτάνει στο αποκορύφωμά της φέρνοντας στο φως κρυμμένα συναισθήματα και γεγονότα.

Αυτό δημιουργεί αστρολογικά μια περίοδο που η αλήθεια δύσκολα θα αγνοηθεί. Αναδύονται πληροφορίες, διευκρινίζονται παρεξηγήσεις και άνθρωποι αποκτούν μια πιο σαφή κατανόηση του τι πρέπει να αλλάξει πριν ξεκινήσει το δεύτερο εξάμηνο του 2026.

Τα 4 ζώδια που θα δουν τη ζωή τους να αλλάζει από το τέλος του Ιουνίου

Αλλαγές θα υπάρξουν για όλους, αλλά 4 ζώδια είναι πιθανό να βιώσουν σημαντικές αλλαγές σε όλους τους τομείς σύμφωνα με άρθρο του The Economic Times.

Κριός: Αλλαγή καριέρας και κατεύθυνσης ζωής

Για τον Κριό αυτός ο συνδυασμός ενεργοποιεί σημαντικά επαγγελματικά ζητήματα. Μπορεί να λάβετε πληροφορίες που αλλάζουν την οπτική σας σε μια τρέχουσα εργασία, έργο ή απώτερο στόχο.

Μια καθυστερημένη ευκαιρία θα μπορούσε να επιστρέψει ξαφνικά. Αν νιώθατε αβέβαιοι για την πορεία σας, η Πανσέληνος θα μπορούσε να αποκαλύψει τι σας λείπει.

Να περιμένετε σαφήνεια σχετικά με τα επαγγελματικά σας σχέδια πριν από την πρώτη εβδομάδα του Ιουλίου. Μια συζήτηση ή ένα μήνυμα θα μπορούσε να επηρεάσει την επόμενη σημαντική σας κίνηση.

Καρκίνος: Προσωπική επαναφορά και συναισθηματική διαύγεια

Ο Καρκίνος βιώνει μια από τις ισχυρότερες επιπτώσεις επειδή ο ανάδρομος Ερμής εμφανίζεται στο ζώδιό του. Παλιά συναισθήματα, αναμνήσεις και άλυτες καταστάσεις μπορεί να κάνουν και πάλι την εμφάνισή τους. Αρχικά μπορεί αυτό να είναι έντονο, αλλά παρέχει μια ευκαιρία για να απελευθερωθείτε από συναισθηματικά φορτία. Η Πανσέληνος ενθαρρύνει την αυτοκριτική και την προσωπική ανάπτυξη.

Οι Καρκίνοι θα έχουν μια σημαντική συνειδητοποίηση σχετικά με τις σχέσεις, την ταυτότητα ή τους μελλοντικούς στόχους που θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο που προσεγγίζουν το υπόλοιπο του έτους.

Ζυγός: Οι αλήθειες των σχέσεων έρχονται στο φως

Για τον Ζυγό οι συνεργασίες βρίσκονται στο επίκεντρο. Ο ανάδρομος Ερμής μπορεί να επαναφέρει στο προσκήνιο τις ημιτελείς συζητήσεις. Η Πανσέληνος αποκαλύπτει εάν μια σχέση προχωρά ή απλώς επαναλαμβάνει παλιά μοτίβα. Μερικοί Ζυγοί μπορεί να επανασυνδεθούν με κάποιον από το παρελθόν, ενώ να δουν πιο ξεκάθαρα μια σχέση.

Οι Ζυγοί να περιμένετε αποφάσεις για τις σχέσεις σας και συναισθηματική διαύγεια πριν ξεκινήσει ο Ιούλιος. Αυτό που ήταν αβέβαιο γίνεται πιο εύκολο να κατανοηθεί.

Αιγόκερως: Σημαντικές αποφάσεις για το μέλλον

Ο Αιγόκερως μπορεί να βιώσει σημαντικές εξελίξεις που αφορούν δεσμεύσεις, επιχειρηματικές συνεργασίες ή μακροπρόθεσμα σχέδια. Η Πανσέληνος αναδεικνύει σημαντικά αποτελέσματα από αποφάσεις που ελήφθησαν νωρίτερα μέσα στο έτος. Ο ανάδρομος Ερμής ενθαρρύνει την αναθεώρηση συμβολαίων, διαπραγματεύσεων και μελλοντικών στρατηγικών.

Για τους Αιγόκερους, μια καθυστερημένη ευκαιρία ή σημαντική συζήτηση θα μπορούσε να αναδιαμορφώσει το υπόλοιπο του έτους.