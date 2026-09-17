Θάνατος Μαζωνάκη: «Μου έλεγε ότι είμαι μετενσάρκωση του πατέρα μου» δήλωσε πρώην πελάτισσα του υπνοθεραπευτή

Ανήκουστα πράγματα υποστηρίζει πως είχε ακούσει πελάτισσα του υπνοθεραπευτή, ο οποίος συνδέεται με τους γιατρούς που προκάλεσαν τον θάνατο του Γιωργου Μαζωνάκη.

Όπως ισχυρίστηκε στο MEGA η γυναίκα που είχε καταφύγει σε αυτόν τον υπνοθεραπευτή, η εμπειρία της από τις συνεδρίες με τον ψευδοϊατρό ήταν τόσο τραυματικές, ώστε αναγκάστηκε να επισκεφθεί κατόπιν ψυχολόγο.

«Σου ανοίγει κάποια θέματα που ξέρεις ότι υπάρχουν, υποτίθεται ότι κάτι θες να ξεπεράσεις. Συστήνεται ως ψυχολόγος - υπνωτιστής», είπε αρχικά.

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Η γυναίκα περιέγραψε ακόμα: «Έπεσα στο τρυπάκι γιατί ήθελα ψυχολόγο. Πριν 20 χρόνια είχα αρχίσει, είχε έρθει στο σπίτι μου επίσκεψη. Μου τον σύστησαν οικογενειακοί φίλοι στη Γλυφάδα.

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Μου έκανε έναν υπνωτισμό παρουσία κάποιοων ανθρώπων στο σπίτι, και τότε όταν ξύπνησα, μου είπε ότι ξαναβίωσα τον θάνατο του πατέρα μου. Αυτό ήταν κάτι που πε πονούσε προσωπικά.

Με ρωτούσε για τη δουλειά μου, για το αν είχα συμπρώματα υπνοβασίας, για τον πατέρα μου. Δεν ήξερε ότι είχε ξεψυχήσει στα χέρια μου, κάτι που μου είπε όταν ξύπνησα. Μου είπε ότι είχα και κάποιο είδος μετενσάρκωσης.

Με συγκλόνισε αυτό. Εννοούσε ότι ο πατέρας μου είχε μετενσαρκωθεί σε εμένα».

Υπνοθεραπευτής: «Με διασύρετε, λέτε ότι είμαι γιατρός»

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός μίλησε στο Mega, για το πώς έχει εξελιχθεί μέχρι στιγμής η ανακριτική διαδικασία ενώ αποσαφήνισε ότι δεν είναι γιατρός αλλά υπνοθεραπευτής.

«Να σημειώσω το εξής. Έχω γυρίσει μόλις τώρα από τον ανακριτή. Έχω κανονίσει ραντεβού και επικοινωνία. Θα καταθέσω όλη τη μαρτυρία μου εκεί και είδα ότι κάποιοι λένε ότι είμαι γιατρός υπνωτιστής. Θα κινηθώ εναντίον τους νομικά. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση γιατρός. Ποτέ δεν δήλωσα κάτι τέτοιο.

Υπνωτιστής και υπνοθεραπευτής. Έτσι; Αυτό. Αυτό δηλώνω και αυτό είμαι και αυτό κάνω. Από τον ανακριτή έρχομαι, αλλά έχουμε και συνέχεια. Ο άνθρωπος είναι δεκαεπτά ώρες και δεν αντέχει άλλο. Εντάξει;

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Ό,τι θέλετε να δείτε έχω ολόκληρο website. Πηγαίντε, δείτε, διαβάστε, κάντε. Είναι δημόσιο. Είναι εκεί χρόνια. Κάνω αυτή τη δουλειά 23 χρόνια. Δεν μπορείτε να με διασύρετε και να λέτε ότι είμαι γιατρός.

Είναι εκεί δημόσιο και όποιος θέλει το βλέπει. Αλλά το να με λένε... Και τώρα σας λέω θα αρχίσω να τα γράφω και θα «φάνε» μηνύσεις κατευθείαν τα κανάλια που βάζουν τη λέξη γιατρός μπροστά και με διασύρουν με αυτόν τον τρόπο, γιατί αυτό είναι αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος και εγώ δεν δήλωσα ποτέ γιατρός. Είμαι ξεκάθαρος μαζί σας. Εκκρεμεί η μαρτυρία μου.

Δεν μπορούσε ο άνθρωπος να την πάρει τώρα γιατί ήταν εξαντλημένος. Και έχουμε ραντεβού. Όταν ολοκληρωθεί η μαρτυρία μου, θα μπορώ να... Από εκεί και πέρα ια είμαι στη διάθεσή σας όλα τα στοιχεία.

Αναφορικά με το αν θα μπορούσε να είναι ο άνθρωπος που θα βοηθούσε την γιατρό, και για αυτό το λόγο και να του έστειλε η ίδια το ντοκουμέντο, απάντησε: «Όχι βέβαια, δεν ήταν. Καμία σχέση δεν είχε με αυτό. Δεν μπορώ να σας αποκαλύψω τον λόγο. Είναι... Δεν έχει καμία σχέση με τα σενάρια που ακούω στις τηλεοράσεις.

Καμία απολύτως. Και δεν μπορώ να σας το αποκαλύψω, δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάθεσή μου» Και επανέλαβε: «Δεν έγινε για αυτό τον λόγο. Δεν έχω καμία ιδιότητα ιατρική εγώ για να μπορώ να βοηθήσω ή να προτείνω κάτι. Θα μάθετε τον λόγο τη Δευτέρα. Σας διαβεβαιώ. Τώρα δεν τον έχει μάθει τον λόγο ούτε ο ανακριτής. Εντάξει;».