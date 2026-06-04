Σπάει τη σιωπή της η Σάρον Στόουν: Η επίθεση που δέχτηκε και γιατί το έμαθε 10 χρόνια μετά

Η Σάρον Στόουν (Sharon Stone), έδωσε μια από τις πιο απκαλυπτικές συνεντεύξεις της αυτή την εβδομάδα, καθώς μίλησε για πρώτη φορά για την σωματική επίθεση που δέχτηκε πριν από μερικά χρόνια.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια μιας εκτενούς συνέντευξης σε ένα νέο επεισόδιο του podcast «The Person Who Believed in Me», που παρουσίασε ο ανταποκριτής του CBS, David Begnaud, η Stone ξεκίνησε περιέγραψε την περιπέτειά της, ενώ συμπλήρωσε ότι - δεδομένου ότι ήταν αναίσθητη - συνειδητοποίησε πολλά πράγματα, χρόνια μετά κατά την επίσκεψή της σε γιατρό.

«Δεν ξέρω πόσα μπορώ να πω γι’ αυτό. Με χτύπησαν από πίσω. Δεν ήξερα πραγματικά μέχρι 10 χρόνια αργότερα τι μου είχε συμβεί, γιατί λιποθύμησα. Ήμουν αναίσθητη στο πάτωμα. Οι δύο καναπέδες ήταν στραμμένοι πλάγια. Το τραπεζάκι του σαλονιού ήταν αναποδογυρισμένο. Όλα όσα ήταν πάνω στο τραπεζάκι ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα και δεν ήξερα πώς βρέθηκα εκεί».

Η βετεράνος σταρ είπε, όπως επισημαίνει το «The Hollywood Reporter» ότι για την επίθεσή της έμαθε της μια δεκαετία αργότερα, ενώ επισκεπτόταν έναν γιατρό. «Πήγα σε μια κλινική επειδή είχα πολλά προβλήματα με το πίσω μέρος του αυχένα μου και οι ώμοι μου πονούσαν πολύ. Πήγα σε μια κλινική αυχένα και σπονδυλικής στήλης στη Μαρίνα Ντελ Ρέι και μου είχαν δώσει προποφόλη και μου είχαν κάνει πολλές ακτινογραφίες στο μπροστινό και το πίσω μέρος και όλα αυτά τα πράγματα.

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Θα μου έκαναν κάποιες ενέσεις σε αυτό που νόμιζαν ότι ήταν αρθρίτιδα στον αυχένα και τους ώμους μου, και είχαν κάνει όλες αυτές τις προκαταρκτικές ακτινογραφίες του θωρακικού κελύφους και του λαιμού μου, των ώμων μου και της σπονδυλικής μου στήλης και ο γιατρός ήρθε και μου είπε: ''Δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή την επέμβαση''. Εγώ του είπα: ''Δεν ξέρω για τι πράγμα μιλάς''. Και μου απάντησε: ''Το θωρακικό σου κελύφος είναι όλο σπασμένο και ουλωμένο. Είναι σαφές ότι σου επιτέθηκαν και ότι αυτό που σου συνέβη ήταν κακούργημα''».

Η Μπεγνό ρώτησε την Στόουν ποιος της επιτέθηκε, αν και αρνήθηκε να αποκαλύψει το όνομά. «Δεν πρόκειται να το πω δημόσια, αλλά θα πω ότι όντως κάναμε τα πάντα», σημείωσε. «Είχα την ευκαιρία να υποβάλω μηνύσεις, αλλά επειδή είχε περάσει μια δεκαετία και επειδή είμαι δημόσιο πρόσωπο, αποφάσισα να μην το κάνω».

Η Μπεγνάουντ ρώτησε επίσης αν πίστευε ότι επρόκειτο για ενδοοικογενειακή βία και η Στόουν είπε: «Δεν έχω την ελευθερία να πω».