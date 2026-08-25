Η Σίντνεϊ Σουίνι έκανε wing walking και έστειλε μήνυμα στον Τομ Κρουζ: «Πρόσεχε»

Στα χνάρια του Τομ Κρουζ (Tom Cruise) η Σίντνεϊ Σουίνι (Sydney Sweeney), η οποία έκανε wing walking, αναπαριστώντας ένα από τα πιο εμβληματικά ακροβατικά του από την ταινία «Mission: Impossible – The Final Reckoning» και στέλνοντάς του το δικό της μήνυμα.

Σε βίντεο που ανέβασε χθες Δευτέρα (24/8) η Σίντνεϊ Σουίνι στη σελίδα της στο Instagram, τη βλέπουμε να στέκεται πάνω στα φτερά του αεροπλάνου, καθώς αυτό απογειωνόταν σιγά σιγά και να παραμένει ατάραχη ακόμα και όταν αυτό αναποδογύριζε.

«Τομ Κρουζ πρόσεχε», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Σίντνεϊ Σουίνι, αλλά μέχρι στιγμής ο σταρ του Χόλιγουντ δεν έχει κάνει κάποιο σχόλιο.

Και για όσους θέλουν να θυμηθούν την ανάλογη σκηνή από την «Επικίνδυνη Αποστολή», μπορείτε να τη δείτε στο βίντεο που ακολουθεί.