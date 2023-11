Η σκοτεινή πλευρά διασήμων που έκαναν εφιάλτη τη ζωή εργαζομένων: Από τις Καρντάσιαν μέχρι τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο

Περιτριγυρισμένοι από μία ομάδα βοηθών, μάνατζερ και στυλιστών βρίσκονται συνήθως οι celebrities, οι οποίοι ορισμένες φορές γίνονται φίλοι με τα μέλη του προσωπικού τους. Υπάρχουν ωστόσο και εκείνοι που καταλήγουν να μην είναι τόσο καλοί εργοδότες, γεγονός που οδηγεί σε δημόσια κριτική ή αγωγές από το προσωπικό τους.

Πρόσφατο παράδειγμα είναι ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Ο διάσημος ηθοποιός βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την πρώην βοηθό του, η οποία τον κατηγορεί ότι την ανάγκαζε σε υποτιμητικές αγγαρείες.

Σύμφωνα με την ενάγουσα Γκράχαμ Τσέις Ρόμπινσον, αν και είχε υψηλόβαθμη θέση ως αντιπρόεδρος στην εταιρεία του ηθοποιού - μεγιστάνα, Canal Productions, οι δουλειές που της έβαζε ο Ντε Νίρο κάθε άλλο παρά αντανακλούσαν τα προσόντα της.

Ο Ντε Νίρο, σύμφωνα με την Daily mail, παραδέχτηκε κατά τη διάρκεια της δίκης πολλές από τις εξωφρενικές του απαιτήσεις. Μετά από αλλεπάλληλες ερωτήσεις τελικά είπε: «Εντάξει, ήταν δύο φορές. Με πιάσατε. Σας λέω ότι όλα αυτά είναι ανοησίες. Δεν το έκανα ποτέ με ασέβεια», αναφερόμενος σε τουλάχιστον δύο περιπτώσεις όπου είχε βάλει την Ρόμπινσον να του ξύσει την πλάτη.

Μήνυση στη Lizzo για σεξουαλική παρενόχληση και εχθρικό εργασιακό περιβάλλον

Ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο δεν είναι όμως ο μόνος διάσημος που έχει βρεθει αντιμέτωπος με κατηγορίες από πρώην εργαζόμενη του. Πρόσφατο παράδειγμα είναι και η pop star Lizzo, η οποία βρίσκεται αντιμέτωπη με βαριές κατηγορίες, έπειτα από μήνυση που κατέθεσαν σε βάρος της τρεις πρώην χορεύτριές της. Καταγγέλουν σεξουαλική παρενόχληση και εχθρικό εργασιακό περιβάλλον.

Η μήνυση, που κατατέθηκε από τις χορεύτριες Arianna Davis, Crystal Williams και Noelle Rodriguez περιλαμβάνει κατηγορίες για σεξουαλική, θρησκευτική και φυλετική παρενόχληση, διακρίσεις ακόμα και επίθεση.

Η μήνυση, που κατατέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λος Άντζελες, περιλαμβάνει επίσης ισχυρισμούς ότι οι χορεύτριες "αναγκάστηκαν να υπομείνουν σεξουαλικά απαξιωτική συμπεριφορά" και "πιέστηκαν να συμμετάσχουν σε ενοχλητικά σεξουαλικά σόου" μεταξύ 2021 και 2023.

Σύμφωνα με τη μήνυση, η Lizzo, η οποία είναι γνωστή ως υπέρμαχος του body positivity και του self-love, επέστησε την προσοχή χορεύτριας για το βάρος της (weight-shaming) μετά από μια εμφάνιση στο μουσικό φεστιβάλ South by Southwest (SXSW). Η τραγουδίστρια και ο χορογράφος της είπαν αργότερα στη χορεύτρια, Αριάννα Ντέιβις, ότι φαινόταν «λιγότερο αφοσιωμένη» στον ρόλο της - ένα σχόλιο που η αγωγή περιγράφει ως κεκαλυμμένη ανησυχία για το βάρος της χορεύτριας.

Το περιστατικό στο Άμστερνταμ

Στη μήνυση υπάρχουν αναφορές και για όσα διαδραματίστηκαν νωρίτερα αυτή τη χρονιά σε ένα στριπτιτζάδικο του Άμστερνταμ. Η επίσκεψη στο strip club "Bananenbar", έγινε μετά από ένα show στην πόλη, με τα after party της Lizzo να αποτελούν ρουτίνα χωρίς ωστόσο να είναι υποχρεωτικά.

Στο κλαμπ, η Lizzo φέρεται να "άρχισε να προσκαλεί τα μέλη της ομάδας της να αγγίζουν εκ περιτροπής τους γυμνούς performers, να πιάνουν δονητές από τους κόλπους των καλλιτεχνών και να τρώνε μπανάνες που προεξείχαν από τους κόλπους ιερόδουλων, σύμφωνα με την αγωγή.

Μεταξύ των ισχυρισμών εναντίον της Lizzo - της οποίας το πραγματικό όνομα είναι Melissa Viviane Jefferson - είναι ότι "πίεσε τη Ντέιβις να αγγίξει το στήθος" μιας στρίπερ και αφού εκείνη αντιστάθηκε στην αρχή τελικά δέχθηκε "φοβούμενη ότι μπορεί να τη βλάψει μελλοντικά" αν δεν το έκανε.

Όταν τελικά η Ντέβις συναίνεσε και άγγιξε για λίγο τη χορεύτρια, η ομάδα ξέσπασε σε γέλια, αναφέρεται στη μήνυση. Στη συνέχεια, η Lizzo φέρεται να πίεσε ένα μέλος του προσωπικού ασφαλείας της να ανέβει στη σκηνή και άρχισε να φωνάζει, "βγάλ' το" για να μείνει γυμνός.

Lizzo Breaks Silence on 'Fabricated Claims' After Being Sued By Backup Dancers https://t.co/cNehBkCO1O — TMZ (@TMZ) August 3, 2023

Η Lizzo ρίχνει την ευθύνη στις ενάγουσες

Μετά τον σάλο στα social media, η Lizzo απάντησε για πρώτη φορά μέσω Instagram, ρίχνοντας μάλιστα τις ευθύνες στις ενάγουσες. «Αυτές οι τελευταίες μέρες ήταν πολύ δύσκολες και συντριπτικά απογοητευτικές. Η εργασιακή μου ηθική, τα ήθη και ο σεβασμός μου έχουν αμφισβητηθεί. Ο χαρακτήρας μου έχει επικριθεί. Συνήθως επιλέγω να μην απαντώ σε ψευδείς ισχυρισμούς, αλλά αυτοί είναι τόσο απίστευτοι όσο ακούγονται και πολύ εξωφρενικοί για να μην αντιμετωπιστούν.

Αυτές οι συγκλονιστικές ιστορίες προέρχονται από πρώην υπαλλήλους που έχουν ήδη παραδεχτεί δημόσια ότι τους είπαν ότι η συμπεριφορά τους στην περιοδεία ήταν ακατάλληλη και αντιεπαγγελματική.

Ως καλλιτέχνης ήμουν πάντα πολύ παθιασμένη με αυτό που κάνω. Παίρνω τη μουσική και τις παραστάσεις μου στα σοβαρά γιατί στο τέλος της ημέρας θέλω μόνο να βγάλω την καλύτερη τέχνη που αντιπροσωπεύει εμένα και τους θαυμαστές μου. Με το πάθος έρχεται η σκληρή δουλειά και τα υψηλά πρότυπα. Μερικές φορές πρέπει να πάρω δύσκολες αποφάσεις, αλλά ποτέ δεν είναι πρόθεσή μου να κάνω κάποιον να αισθάνεται άβολα ή σαν να μην τον εκτιμούν ως σημαντικό μέρος της ομάδας.

Δεν είμαι εδώ για να με βλέπουν ως θύμα, αλλά ξέρω επίσης ότι δεν είμαι ο κακός που με παρουσίασαν οι άνθρωποι και τα μέσα ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Είμαι πολύ ανοιχτή με τη σεξουαλικότητά μου και να εκφράζομαι, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ή να επιτρέψω στους ανθρώπους να το χρησιμοποιήσουν για να με κάνουν να φαίνομαι κάτι που δεν είμαι.

Δεν υπάρχει τίποτα που να παίρνω πιο σοβαρά από τον σεβασμό που αξίζουμε ως γυναίκες στον κόσμο. Ξέρω πώς είναι να ντρέπεσαι για το σώμα σου σε καθημερινή βάση και δεν θα επέκρινα ούτε θα απολύσω ποτέ έναν υπάλληλο λόγω του βάρους του. Είμαι πληγωμένη, αλλά δεν θα αφήσω την καλή δουλειά που έχω κάνει στον κόσμο να επισκιαστεί από αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους με υποστηρίξαν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή» αναφέρει χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή της η Lizzo.

Η σκοτεινή πλευρά του Κρίστιαν Μπέιλ

Την πιο σκοτεινή πλευρά του «Σκοτεινού Ιππότη» παρουσιάζει σε βιβλίο του με τίτλο «Christian Bale: The Inside Story Of The Darkest Batman» ο Χάρισον Τσεγκ, επί δεκαετία εκπρόσωπος Τύπου του διάσημου ηθοποιού.

Ο Τσεγκ ισχυρίζεται ότι ο ηθοποιός έχει μία πολύ σκοτεινή πλευρά που λίγοι άνθρωποι ξέρουν και ότι αυτή η συνεργασία τον άφησε με ψυχικά τραύματα. «Μου πήρε πέντε χρόνια θεραπείας για να ξεπεράσω τα χρόνια του Bale. Ο θεραπευτής μου θα περιέγραφε την κατάστασή μου ως διαταραχή μετατραυματικού στρες» αναφέρει ο Τσεγκ.

Ισχυρίστηκε επίσης ότι ο ηθοποιός προσπάθησε να τον αναγκάσει να υπογράψει μια συμφωνία εμπιστευτικότητας (NDA) προτού μπορέσει να λάβει την επιταγή του, αλλά εκείνος αρνήθηκε.

Πρώην εργαζόμενες έκαναν μήνυση στη Σάρον Στόουν

Το 2013 η πρώην οικονόμος της Σάρον Στόουν, Αντζέλικα Καστίγιο, την μήνυσε επειδή φέρεται να την απέλυσε παράνομα αφού τραυμάτισε την πλάτη της φορτώνοντας τα ψώνια της ηθοποιού. Ισχυρίστηκε επίσης ότι η Σάρον Στόουν αρνήθηκε να δει τις σημειώσεις του γιατρού της και την αποκάλεσε «τρελή» και «ηλίθια» επειδή εργαζόταν αργά.

Ο δικηγόρος της Σάρον χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της Αντζέλικα «παράξενους και γελοίους» και δήλωσε ότι «εξακολουθεί να καλύπτεται από την ασφάλιση υγείας ως υπάλληλος της κας Στόουν».

Προηγουμένως, το 2012, σύμφωνα με όσα αναφέρει το buzzfeed.com, η ηθοποιός είχε μηνυθεί από την πρώην νταντά της, Erlinda T. Elemen, επειδή φέρεται να την υποτίμησε λόγω της εθνικότητάς της και παραβίασε την εργατική νομοθεσία. Η Erlinda ισχυρίστηκε επίσης ότι απολύθηκε επειδή αρνήθηκε να επιστρέψει μισθούς υπερωριών που η ηθοποιός είπε ότι δεν της άξιζαν.

Σε δήλωσή της, η Σάρον Στόουν δήλωσε στο CNN: «Πρόκειται για μια επιπόλαιη αγωγή για παράλογους ισχυρισμούς που είναι κατασκευασμένοι και κατασκευασμένοι».

Οι παράλογες απαιτήσεις της Lady Gaga

Όταν η πρώην βοηθός της Lady Gaga, Jennifer O'Neill, την μήνυσε με την κατηγορία ότι δεν πλήρωνε τις υπερωρίες, τότε ήρθαν στο φως νομικά έγγραφα που αποκάλυψαν ότι συχνά έπρεπε να μοιράζεται τα κρεβάτια του ξενοδοχείου της τραγουδίστριας επειδή, ενώ βρισκόταν σε περιοδεία, έπρεπε να εξυπηρετεί τις ανάγκες της διάσημης τραγουδίστριας όλη τη νύχτα και δεν της δινόταν δικό της δωμάτιο. Η Jennifer κατέθεσε επίσης κάποτε ότι η Lady Gaga την ξυπνούσε όλες τις ώρες της νύχτας για να της αλλάξει DVD.

Ο δικαστής αποφάνθηκε υπέρ της Τζένιφερ, κρίνοντας ότι η απαίτηση να είναι «σε ετοιμότητα» τη δικαιώνει να λάβει αμοιβή για τις υπερωρίες της.

«Οι Kardashian-Jenners πίστευαν ότι μπορούσαν να φέρονται στους ανθρώπους σαν σκουπίδια»

Όσοι ονειρεύονται να δουλέψουν για την οικογένεια Καρντάσιαν, τότε θα πρέπει σίγουρα να το σκεφτούν καλά, καθώς δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Ένας πρώην υπάλληλος της KKW, της μάρκας καλλυντικών της Kim Kardashian, δήλωσε ανώνυμα στο Vice: «Ένιωθα ότι με εκμεταλλευόταν. Από τη στιγμή που ξυπνούσαμε, βασικά, είχαμε πάντα μηνύματα που μας περίμεναν. Όταν πηγαίναμε για ύπνο, εξακολουθούσαμε να στέλνουμε μηνύματα».

Είπε επίσης: «Υπήρχε μια γενική προσδοκία ότι οι άνθρωποι ήταν τόσο τυχεροί που δούλευαν για τις Kardashian-Jenners που ήξεραν ότι μπορούσαν να φέρονται στους ανθρώπους σαν σκουπίδια. Αυτό ήταν πολύ προφανές».

Μάλιστα, σε ένα επεισόδιο του Keeping Up with the Kardashians του 2021, η Κιμ Καρντάσιαν δήλωσε ότι η αδελφή της, Κόρτνεϊ είχε τη «φήμη ότι υποβάθμιζε» το προσωπικό της. Η Κιμ είχε αναφέρει μάλιστα ότι η Κόρτνεϊ φέρεται να φώναξε και να ταπείνωσε δημόσια μια νταντά επειδή είπε στον γιο της ότι το να μιλάει στο αυτοκίνητο ήταν παράνομο.

Ο Μπιλ Μάρεϊ πέταξε συνεργάτη του σε λίμνη

Ο Μπιλ Μάρεϊ είναι ένας ηθοποιός που έχει σκορπίσει άφθονο γέλιο τους θαυμαστές του και μοναδικούς ρόλους, ωστόσο δεν ήταν το ίδιο πρόσχαρος με τους συνεργάτες του. Μάλιστα φέρεται να έχει υπάρξει και κακοποιητικός. Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας «What About Bob?» του 1991, ο Μπιλ Μάρεϊ φέρεται να διαφώνησε με την παραγωγό Laura Ziskin και να την πέταξε σε μια λίμνη. Εκείνη χαρακτήρισε το περιστατικό «παιχνιδιάρικο», αλλά ισχυρίστηκε ότι άλλη συμπεριφορά που επέδειξε στο πλατό δεν ήταν.

«Ο Μπιλ απείλησε επίσης να με πετάξει στο πάρκινγκ και στη συνέχεια έσπασε τα γυαλιά ηλίου μου και τα πέταξε στο πάρκινγκ. Ήμουν έξαλλη και εξοργισμένη εκείνη την εποχή, αλλά έχοντας κάνει παραγωγή σε δώδεκα ταινίες, μπορώ να πω με ασφάλεια ότι δεν είναι συνηθισμένη συμπεριφορά» είχε πει η Laura Ziskin.

Η Έλεν ντε Τζενέρις και οι κατηγορίες για εργασιακό εκφοβισμό

Η Έλεν ντε Τζενέρις παρουσίαζε ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο μπροστά στις κάμερες της εκπομπής της «The Ellen Degeneres Show», ωστόσο όπως αποκάλυψαν το 2020 ένας τότε εργαζόμενος και 10 πρώην εργαζόμενοι της εκπομπής, η παρουσιάστρια είχε δημιουργήσει ένα τοξικό περιβάλλον στα παρασκήνια.

Κάποιοι ισχυρίστηκαν ότι απολύθηκαν επειδή πήραν αναρρωτική άδεια και άδεια πένθους και μία πρώην εργαζόμενη είπε ότι έφυγε από τη δουλειά της αφού δέχτηκε ρατσιστικά σχόλια.

Η παρουσιάστρια είχε αναπτύξει τοξικό περιβάλλον και στο σπίτι της, με όσους εργάζονταν εκεί να αναφέρουν ότι η διάσημη κωμικός «απολάμβανε» να απολύει κόσμο ενώ παράλληλα βασάνιζε συνεργάτες της για το παραμικρό λάθος.

Σύμφωνα με πρώην εργαζόμενη που είχε μιλήσει στην Daily Mail, η Ντε Τζένερις έβαζε και παγίδες προκειμένου να εντοπίζει τυχόν λάθη. Μια από τις αγαπημένες της τακτικές ήταν να αφήνει σπίρτα πίσω από ντουλάπια ή να κρύβει μαξιλάρια ώστε να βλέπει στη συνέχεια αν θα τα έβρισκε η καθαρίστρια για να τα μαζέψει ή να τα ξεσκονίσει.

Οι νταντάδες που μήνυσαν τη Μαράια Κάρεϊ

Το 2018, έγινε μήνυση στη Μαράια Κάρεϊ από την πρώην νταντά των παιδιών της, Maria Burgues, η οποία ισχυρίστηκε ότι απολύθηκε μετά την υποβολή παραπόνων σχετικά με τις συνθήκες εργασίας της και την αμοιβή της. Ισχυρίστηκε επίσης ότι δεν αποζημιώθηκε για το χρόνο ταξιδιού της κατά τη διάρκεια των περιοδειών της τραγουδίστριας και ότι ο σωματοφύλακας των παιδιών της φώναζε και την απειλούσε.

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά ωστόσο που η Μαράια Κάρεϊ δεν υπήρξε σωστή απέναντι στους εργαζόμενους της. Σύμφωνα με το buzzfeed.com, το 2015 η τραγουδίστρια φέρεται να διευθέτησε μια αγωγή από την πρώην νταντά Simonette DaCosta, η οποία ισχυρίστηκε ότι δεν πληρωνόταν για υπερωρίες, παρά το γεγονός ότι ήταν σε 24ωρη ετοιμότητα και εργαζόταν 100 ώρες την εβδομάδα. Ισχυρίστηκε επίσης ότι απολύθηκε επειδή η τραγουδίστρια αποφάσισε ότι τα παιδιά της είχαν έρθει πολύ κοντά της.

Η βίαιη συμπεριφορά της Ναόμι Κάμπελ

Και για το τέλος άφησα τη Ναόμι Κάμπελ, η οποία έχει μηνυθεί από διάφορους πρώην υπαλλήλους της. Οι ισχυρισμοί περιλαμβάνουν το ότι πέταξε το τηλέφωνό της σε δύο διαφορετικές βοηθούς (2000 και 2003), χτύπησε μια άλλη με το Blackberry της (2005), χαστούκισε μια καμαριέρα στο πρόσωπο (2004) και χτύπησε μια άλλη καμαριέρα που δεν μπορούσε να βρει το τζιν που ήθελε με το κινητό της τηλέφωνο με τα στρας τόσο άσχημα που χρειάστηκε ράμματα (2007).

Το 2007, μετά τη σύλληψή της επειδή φέρεται να χτύπησε και να χτύπησε στο κεφάλι μια πρώην βοηθό της, η Ναόμι φόρεσε ένα μπλουζάκι που έγραφε: «Η Ναόμι με χτύπησε και μου άρεσε».