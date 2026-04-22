Η Θεοπούλα πάει Eurovision για τον Akyla: Η εμφάνιση - έκπληξη

Εκπλήξεις έχει ετοιμάσει η ελληνική αποστολή για την εμφάνιση του Akyla στη Βιέννη με το Ferto που φιλοδοξεί να φέρει την πρωτιά στην Ελλάδα στη φετινή Eurovision.

Εκτός από την Παρθένα Χοροζίδου, η οποία αποκαλύφθηκε ότι θα βρίσκεται στη σκηνή του Wiener Stadthalle μαζί με τον Akyla, μία ακόμη αγαπητή ηθοποιός θα κάνει την εμφάνισή της στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού για χάρη του.

Ο λόγος για την Έφη Παπαθεοδώρου που αγαπήθηκε ευρέως μέσα από τον ρόλο της «Θεοπούλας» στη σειρά «Στο Παρά Πέντε» του Γιώργου Καπουτζίδη.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Buongiorno, αλλά και τις δηλώσεις της ίδιας στην εκπομπή, η εμφάνισή της θα περιοριστεί σε ένα βίντεο. Σύμφωα με όσα έχουν γίνει γνωστά, πρόκειται για ένα ειδικό βίντεο ή γύρισμα που ετοιμάζεται από την ελληνική αποστολή, το οποίο πιθανότατα θα αξιοποιηθεί ως εισαγωγικό υλικό πριν από την εμφάνιση του Akyla.

«Θα συμμετέχω στην Eurovision. Tι να σας πω, γιατί κι εγώ δεν ξέρω τίποτα. Θα έρθω στην Αθήνα την Πέμπτη και μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ξέρω λεπτομέρειες. Θα είναι βίντεο κλιπ. Αλλά λεπτομέρειες ούτε εγώ ξέρω ακόμη» επιβεβαίωσε η Έφη Παπαθεοδώρου στην εκπομπή του Mega.