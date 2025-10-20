Η θυσία της Ελένης Βουλγαράκη για να είναι μαζί με τον Φώτη Ιωαννίδη

Για τη σχέση της με τον Φώτη Ιωαννίδη και την απόσταση πλέον που τους χαρίζει, καθώς ο διεθνής επιθετικός αγωνίζεται στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, μίλησε η Ελένη Βουλγαράκη στο Πρωινό του ΑΝΤ1. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τη νέα της καθημερινότητα και τη συζήτηση που γίνεται για τους influencers και τα χρηματικά ποσά που βγάζουν.

«Δεν έκανα όσα έκανα από ανάγκη. Μου αρέσει αυτό που κάνω. Τώρα έχω προσαρμοστεί στο πρόγραμμα που έχω στη ζωή μου. Πηγαινοέρχομαι και είναι όλα καλά» συμπλήρωσε στη συνέχεια.

Διαβάστε ακόμα: Γκάφα της Βουλγαράκη: «Το πραγματικό όνομα του Ρέμου είναι Συντριβάνης» - «Φοντάνας Ντιτρέβης»

Για τις influencers και τα δημοσιεύματα με τα χρηματικά ποσά που βγάζουν, η Ελένη Βουλγαράκη σημείωσε: «Νιώθω ότι κλείνουμε λίγο τα μάτια μας. Ζούμε την εποχή του internet, υπάρχουν influencers γύρω μας, πληρώνεται κόσμος. Δεν είναι κακό, ούτε περίεργο. Πληρώνουν και το ΦΠΑ τους όλοι, όλοι μας. Όλοι κάνουμε δουλειές στα social media, υπάρχουν άνθρωποι που πληρώνονται πολύ καλά, γιατί οι εταιρίες τους εμπιστεύονται και τους τα δίνουν. Δεν τα κλέβουν από κανέναν. Για να τους εμπιστεύονται οι εταιρίες, κάτι κάνουν καλά».



