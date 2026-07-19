Ίαν Σομερχάλντερ: Πού χάθηκε ο γόης του Lost και του Vampire Diaries; Ο εφιάλτης του χρέους εκατομμυρίων

Ο Ίαν Σομερχάλντερ μεγάλωσε μέσα στα φώτα της σόουμπιζ αφού από ηλικία 10 ετών ξεκίνησε το μόντελινγκ, φτιάνοντας να συνεργαστεί με μεγάλους οίκους μόδας πριν μεταπηδήσει στην υποκριτική.

Στα 00s ξεχώρισε αναλαμβάνοντας ρόλους σε διεθνείς επιτυχίες. Έγινε ευρέως γνωστός μέσα από τον ρόλο του Μπουν στη σειρά Lost, ενώ από το 2009 έως το 2017 πρωταγωνίστησε στη μεγάλη επιτυχία Vampire Diaries. Κι όμως δύο χρόνια αργότερα θα «χανόταν» από το Χόλιγουντ.

Η σειρά που τον οδήγησε εκτός Χόλιγουντ

Η τελευταία του εμφάνιση στην οθόνη ήταν το 2019, στη σειρά V-Wars του Netflix, η οποία ακυρώθηκε έπειτα από μόλις μία σεζόν.

Μιλώντας στο podcast Haley on the Go, ο Ίαν Σομερχάλντερ υποστήριξε ότι η ακύρωση του V-Wars από το Netflix τον οδήγησε στην απόφαση να εγκαταλείψει την υποκριτική.

«Ήθελα πολύ να κάνω το V-Wars γιατί, για πρώτη φορά, δεν υποδυόμουν έναν βρικόλακα αλλά έναν επιστήμονα. Γυρίσαμε τη σειρά, μετακόμισα ολόκληρη την οικογένειά μου στο Βόρειο Οντάριο, δουλέψαμε ασταμάτητα σχεδόν έναν χρόνο και τελικά η εκδοχή της σειράς που παραδόθηκε δεν ανταποκρινόταν στις προσδοκίες μας», είπε ο Ίαν.

Όπως αποκάλυψε, ο ίδιος δεν ήθελε καν να κυκλοφορήσει η σειρά, επειδή τη θεωρούσε κάκιστη.

«Είπα στο στούντιο: "Δεν θέλω να μπει το όνομά μου σε αυτό. Θα σας επιστρέψω τα χρήματα. Θα σας δώσω πίσω εκατομμύρια δολάρια". Και εκείνοι μου απάντησαν: "Τι; Τι εννοείς;"», ανέφερε.

Στη συνέχεια είπε στο στούντιο ότι ο ίδιος και ο συνεργάτης του στην παραγωγή «χρειάζονταν δημιουργικό έλεγχο της σειράς». Όπως υποστήριξε, το Netflix απάντησε: «Βεβαίως. Αλλά δεν πρόκειται να σας δώσουμε ούτε ένα δολάριο παραπάνω».

Ο Ίαν κατάφερε να εξασφαλίσει πάνω από 6 εκατομμύρια δολάρια σε χρηματοδότηση και πραγματοποίησε έξι ημέρες επαναληπτικών γυρισμάτων, συγκεντρώνοντας 10 έως 12 ώρες νέου υλικού προκειμένου να διορθώσει τη σειρά. Όπως είπε, η υπερβολική δουλειά τον οδήγησε μέχρι και στο νοσοκομείο.

Παρότι, σύμφωνα με τον ίδιο, η σειρά είχε καλή πορεία στο Netflix, η πλατφόρμα αποφάσισε τελικά να την ακυρώσει.

«Τα στελέχη της εταιρείας βρίσκονταν σε διαρκείς διαμάχες και κάποιος ακύρωσε αθόρυβα τη σειρά. Οι άνθρωποι του Netflix μου είπαν: "Είναι πραγματικά κρίμα. Ναι, δεν έπρεπε να είχε συμβεί. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, γιατί θα δημιουργούσαμε ένα προηγούμενο που θα ήταν καταστροφικό. Η σειρά τελείωσε"», αποκάλυψε.

«Κοίταξα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και είπα στη γυναίκα μου: "Είμαι 40 ετών. Δεν θέλω να αφιερώνω δύο χρόνια από τη ζωή μου, να δουλεύω τόσο σκληρά -το ένα από αυτά εντελώς απλήρωτος- για κάποιο στέλεχος που κουβαλάει τα δικά του απωθημένα από το σχολείο και τώρα θέλει να ασκεί εξουσία ακυρώνοντας τη δουλειά μας. Δεν πρόκειται να αφήσω την καριέρα και το μέλλον μου να εξαρτώνται από ανθρώπους που έχουν προσωπικά ή οικογενειακά προβλήματα ή επειδή δεν ήταν δημοφιλείς όταν πήγαιναν σχολείο."»

Ο Ίαν κατέληξε λέγοντας ότι αυτό οδήγησε στο να αποχωρήσει από το Χόλιγουντ: «Έτσι αποφάσισα να τα παρατήσω. Ως εκεί ήταν. Έφυγα. Έβλεπα αυτά τα στελέχη να τσακώνονται μεταξύ τους και σκεφτόμουν: "Σοβαρά τώρα;" Τέλος. Αποχωρώ.»

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Πούλησε τα πάντα για να καλύψει χρέος εκατομμυρίων

Πρόσφατα ο Ίαν Σομερχάλντερ μίλησε και για το οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο βρέθηκε με τη σύζυγό του και επίσης ηθοποιό Νίκι Ριντ, ένα χρέος που για να το αποπληρώσουν πούλησαν τα πάντα.

Μετά την επιτυχία του The Vampire Diaries, ο Ίαν Σόμερχαλντερ στράφηκε στην επιχειρηματικότητα και επένδυσε σε εταιρεία καθαρής ενέργειας. Η επένδυση εξελίχθηκε σε οικονομική καταστροφή, καθώς ο ίδιος είχε αναλάβει προσωπικές εγγυήσεις προς τράπεζες και υποστήριξε ότι υπήρξαν φαινόμενα απάτης και κακοδιαχείρισης στην εταιρεία.

Η υπόθεση τον άφησε με χρέος δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων, από το οποίο κατάφερε να απαλλαγεί έπειτα από σκληρές διαπραγματεύσεις και πώληση περιουσιακών στοιχείων.

«Πουλήσαμε τα πάντα»

Ο ηθοποιός τόνισε ότι η γυναίκα του τους έβγαλε από τη δύσκολη κατάσταση που βρέθηκαν.

«Η Νίκι ήταν εκείνη που ουσιαστικά διαπραγματεύτηκε την έξοδό μας από αυτή τη συμφωνία. Παρ' όλα αυτά, πουλήσαμε σπίτια, πίνακες ζωγραφικής, αυτοκίνητα, ρολόγια, τα πάντα», ανέφερε.

Σε ανάρτησή του στο Instagram το 2021 είχε γράψει:

«Αυτή η γυναίκα αποφάσισε ότι δεν ήθελε να δει τον σύζυγό της να καταστρέφει το σώμα, το μυαλό και την ψυχή του. Σήκωσε τα μανίκια, δημιούργησε μια ομάδα ειδικών και κάθισε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για να βρει μια λύση. Αφιέρωσε τη ζωή της στο να με βγάλει από αυτό το χάος και λίγο έλειψε να καταρρεύσει και η ίδια στην πορεία.»

Η νέα επιχειρηματική πορεία

Σήμερα ο Σόμερχαλντερ δηλώνει συνιδρυτής πολλών επιτυχημένων επιχειρηματικών εγχειρημάτων.

Μαζί με τον συμπρωταγωνιστή του στο The Vampire Diaries, Πολ Γουέσλι, δημιούργησαν το ουίσκι Brother's Bond Bourbon, ενώ με τη Νίκι Ριντ ίδρυσαν την εταιρεία The Absorption Company, η οποία δραστηριοποιείται στον χώρο των συμπληρωμάτων διατροφής υψηλής απορρόφησης.

Παρά τη σημερινή του πορεία, παραδέχεται ότι, εκ των υστέρων, θα προτιμούσε να είχε αξιοποιήσει διαφορετικά την επιτυχία του και να μη ρισκάρει έτσι τα χρήματά του σε δημιουργώντας «εταιρείες που ίσως να μην του απέφεραν ποτέ κανένα οικονομικό όφελος».