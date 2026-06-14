Τρεις ηθοποιοί που καταδικάστηκαν σε ισόβια - Από τα φώτα στη φυλακή

Υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις διάσημων προσώπων που έχουν βρεθεί αντιμέτωπες με τη δικαιοσύνη, είτε για ποινικά αδικήματα είτε στο πλαίσιο σοβαρών δικαστικών υποθέσεων που απασχόλησαν τη δημόσια σφαίρα.

Σε ορισμένες από αυτές τις υποθέσεις, οι κατηγορίες αφορούσαν ιδιαίτερα βαριά εγκλήματα, όπως ανθρωποκτονίες ή σεξουαλικά εγκλήματα, τα οποία οδήγησαν σε καταδίκες και μακροχρόνιες ποινές φυλάκισης, ακόμη και ισόβια κάθειρξη.

Οι περιπτώσεις των Ντάνι Μάστερσον, Ράιαν Γκράνθαμ και Μάιλ Τζέις είναι μερικές μόνο από αυτές.

Ντάνι Μάστερσον

Ο Ντάνι Μάστερσον ξεκίνησε την καριέρα του ήδη από την εφηβεία του παίζοντας στη δεύτερη ταινία του «Μπετόβεν» και απέκτησε ιδιαίτερη φήμη μέσα από τη σειρά That 70s show που κράτησε 7 σεζόν, έπειτα εμφανίστηκε σε διάφορες ταινίες και εκπομπές όπως τα Punk'd και MADtv.

Ήταν Μάρτιος του 2017 όταν τρεις γυναίκες τον κατηγόρησαν για σεξουαλική κακοποίηση και ξεκίνησε έρευνα εναντίον του από την αστυνομία του Λος Άντζελες. Λίγους μήνες αργότερα υπήρξε και τέταρτη κατηγορία και ο Μαστερσον απολύθηκε από το Netflix όπου έπαιζε στο The Ranch.

Έπειτα από δικαστική διαμάχη χρόνων το 2023 ο Ντάνι Μαστερσον καταδικάστηκε τελικά με ποινή κάθειρξης από 30 χρόνια έως ισόβια, αφού κρίθηκε ένοχος για δύο περιπτώσεις βιασμού με χρήση βίας. Θα μπορεί να υποβάλει αίτηση για αποφυλάκιση υπό όρους μετά την έκτιση περίπου 25,5 ετών της ποινής του, χωρίς όμως να υπάρχει καμία εγγύηση ότι θα αποφυλακιστεί. Λόγω της ηλικίας του κατά την καταδίκη (47 ετών), η ποινή αυτή θεωρείται από πολλούς στην πράξη σχεδόν ισόβια.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο 47χρονος βασίστηκε στην ιδιότητά του ως προβεβλημένου μέλους της Σαηεντολογίας προκειμένου να αποφύγει να λογοδοτήσει για τις πράξεις του.

Η Σαηεντολογία απαγορεύει στα μέλη της να καταγγέλλουν άλλα μέλη στην αστυνομία για οποιονδήποτε λόγο. Μετά την καταγγελία των σεξουαλικών επιθέσεων στις αστυνομικές αρχές, καθεμία από τις ενάγουσες χαρακτηρίστηκε ως «ανεπιθύμητο πρόσωπο» και αποβλήθηκε από την Εκκλησία της Σαηεντολογίας.

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Ράιαν Γκράθαμ

Ο ηθοποιός Ράιαν Γκράνθαμ είχε ήδη συμμετάσχει στα Supernatural, iZombie, Becoming Redwood και Riverdale όταν τον Μάρτιο του 2020 πυροβόλησε την 64χρονη μητέρα του στο κεφάλι την ώρα που έπαιζε πιάνο.

Μετά τη δολοφονία, βιντεοσκόπησε το πτώμα της μητέρας του με μια GoPro λέγοντας «Την πυροβόλησα στο πίσω μέρος του κεφαλιού. Λίγες στιγμές αργότερα, θα ήξερε ότι ήμουν εγώ».

Κάλυψε το σώμα της μητέρας του με μια κουβέρτα και ένα ροζάριο και περιέβαλε το σώμα της με αναμμένα κεριά.

Σε ένα ημερολόγιο ο Ράιαν εξέφραζε μεταμέλεια προς τη μητέρα του και την αδελφή του και έγραψε μετά την πράξη του: «Λυπάμαι πολύ μαμά, λυπάμαι πολύ Λίζα - μισώ τον εαυτό μου. Υπάρχουν πολλά μέσα ενημέρωσης εκεί έξω που με απεικονίζουν, ταινίες και τηλεόραση, εκατοντάδες ώρες μου που μπορούν να προβληθούν και να αναλυθούν. Κανείς δεν θα καταλάβει».

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι έβλεπε Netflix, έπινε μπύρα και κάπνιζε μαριχουάνα για ώρες πριν κοιμηθεί.

Η αδερφή του, Λίζα, επισκέφθηκε το σπίτι τους και ανακάλυψε τον τόπο του εγκλήματος την 1η Απριλίου, αφού δεν μπορούσε να εντοπίσει στο τηλέφωνο τη μητέρα της.



Ο Γκράνθαμ την επόμενη της δολοφονίας είχε φορτώσει το αυτοκίνητό του με τρία πυροβόλα όπλα, πυρομαχικά και 12 αυτοσχέδιες βόμβες μολότοφ που είχε κατασκευάσει, καθώς και με εξοπλισμό κατασκήνωσης και οδηγίες για την κατοικία Rideau Cottage του τότε πρωθυπουργού του Καναδά, Τζάστιν Τριντό.

Οδήγησε περίπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά, μέχρι την πόλη Hope, προτού αλλάξει πορεία και κατευθυνθεί σε αστυνομικό τμήμα του Βανκούβερ, όπου είπε σε έναν αστυνομικό: «Σκότωσα τη μητέρα μου».

Στο δικαστήριο ειπώθηκε επίσης ότι ο Γκράνθαμ είχε εξετάσει το ενδεχόμενο να διαπράξει μια μαζική επίθεση είτε στη γέφυρα Lions Gate Bridge είτε στο Simon Fraser University, όπου ήταν φοιτητής, προτού τελικά γυρίσει το αυτοκίνητό του και παραδοθεί στις αρχές.

Στις 23 Σεπτεμβρίου 2022, ο Γκράνθαμ δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες της ανθρωποκτονίας δευτέρου βαθμού και καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη. Μετά την καταδίκη του δήλωσε: «Το να ζητήσω συγγνώμη φαίνεται τόσο άσκοπο. Αλλά με κάθε ίνα της ύπαρξής μου, λυπάμαι. Δεν μπορώ να εξηγήσω ή να δικαιολογήσω τις πράξεις μου. Δεν έχω καμία δικαιολογία. Με πληγώνει να σκέφτομαι πόσο άσχημα έχω σπαταλήσει τη ζωή μου».

Ο Γκράνθαμ δεν θα δικαιούται αποφυλάκιση υπό όρους μέχρι το 2036 και λαμβάνει ψυχιατρική βοήθεια όσο βρίσκεται στη φυλακή.

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Μάικλ Τζέις

Ο Μάικλ Τζέις εμφανίστηκε με πολλούς μικρούς ρόλους σε ταινίες όπως Forrest Gump, Boogie Nights, ενώ είχε υποδυθεί και τον Μάικλ Τζόρνταν σε τηλεταινία.

Ο πιο χαρακτηριστικός του ρόλος ήρθε το 2002, όταν ενσάρκωσε τον αστυνομικό Julien Lowe στη σειρά του FX The Shield, η οποία θεωρείται από τις σειρές που άνοιξαν τον δρόμο για την εποχή των «prestige TV» παραγωγών, όπως το Breaking Bad.

Το 2016 ο Μάικλ Τζέις καταδικάστηκε για τον φόνο της συζύγου του. Ο Τζέις πυροβόλησε την 40χρονη Έπριλ τον Μάιο του 2014 ενώ ήταν παρόντα τα παιδιά τους.

Ο γιος είχε καταθέσει στο δικαστήριο ότι άκουσε τον πατέρα του να λέει: «Αν σου αρέσει να τρέχεις, τότε τρέξε στον παράδεισο», πριν ρίξει τον δεύτερο πυροβολισμό.

Στη δίκη είχε αναφερθεί ότι ο ηθοποιός ήταν αναστατωμένος επειδή η σύζυγός του ήθελε διαζύγιο και πίστευε ότι είχε εξωσυζυγική σχέση, αν και δεν παρουσιάστηκαν αποδείξεις που να το υποστηρίζουν.

Την περίμενε να επιστρέψει στο σπίτι και την πυροβόλησε πριν καλέσει την αστυνομία.

Αργότερα είπε στους ανακριτές ότι αρχικά σκόπευε να αυτοκτονήσει, αλλά δεν μπόρεσε να το κάνει και έτσι αποφάσισε αντί γι’ αυτό να πυροβολήσει τη σύζυγό του, η οποία ήταν δρομέας, στο πόδι ώστε να της προκαλέσει πόνο.

Καταδικάστηκε σε 40 χρόνια ως ισόβια κάθειρξη.