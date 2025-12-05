Ηλιάνα Μαυρομάτη: «Τον αδελφό μου τον χάσαμε λίγο μετά τον μπαμπά μου - Ήταν ξαφνικό»

Με αφορμή τον ρόλο της στη σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο», η Ηλιάνα Μαυρομάτη βρέθηκε στην εκπομπή Buongiorno για να μιλήσει για τον χαρακτήρα της Μιρέλλας, αλλά αποκάλυψε και προσωπικές πτυχές της.

Η ηθοποιός μίλησε για τις σημαντικές απώλειες που έχει βιώσει, αυτή του πατέρα της Βασίλη Μαυρομάτη και του αδελφού της, και εξήγησε πως επειδή ήταν σε μια ώριμη ηλικία μπόρεσε να τις διαχειριστεί σωστά και να βγει πιο δυνατή μέσα από αυτή τη διαδικασία.

«Οι γονείς μου χώρισαν όταν ήμουν 5-6 ετών. Την απώλεια τη βίωσα σχετικά νωρίς, όχι πάρα πολύ νωρίς ευτυχώς. Μιλάμε για την απώλεια του πατέρα μου, που ήταν η μεγάλη απώλεια, μετά ήρθε και η απώλεια του αδελφού μου. Ευτυχώς ήμουν ενήλικη για τα καλά για να μπορώ να το διαχειριστώ.

Τον αδελφό μου τον χάσαμε λίγο μετά τον μπαμπά μου. Αυτές τις απώλειες προσπαθώ να τις διαχειρίζομαι γόνιμα και επειδή είναι φυσικές καταστάσεις, είναι μέσα στη ζωή, δυστυχώς όλοι μας το βιώνουμε αργά ή γρήγορα. Ο αδελφός μου δεν ήταν πολύ νέος, αλλά δεν ήταν καθόλου πλήρης ημερών.

Πάντα οι απώλειες είναι ευκαιρίες για μετακίνηση εσωτερική, για ενδοσκόπηση, για υπαρξιακή αναζήτηση, για διαχείριση συναισθημάτων, για αλλαγή στις σχέσεις με τους ζώντες.

Προσπαθώ μέσα από τις δυσκολίες να γίνομαι καλύτερη και ευτυχώς μέχρι στιγμής μου έχουν κάνει καλό. Ο θυμός εκτονώνεται και μέχρι στιγμής εμένα μου είναι εύκολο να εκτονωθεί. Το πένθος είναι πιο δύσκολο, είναι κρυμμένο πολλές φορές και μπορεί να κρατήσει περισσότερο από όσο νομίζεις ή να εμφανίζεται σε στιγμές που δεν το περιμένεις» είπε η Ηλιάνα Μαυρομάτη, η οποία ανέφερε μεταξύ άλλων πως η απώλεια του αδελφού της «ήταν κάτι ξαφνικό».

Ο ρόλος στη σειρά «Μια νύχτα μόνο»

Η Ηλιάνα Μαυρομάτη μίλησε και για τον ρόλο της, ως Μιρέλλας, στη νέα σειρά του MEGA «Μια νύχτα μόνο»:

«Να πω ότι ήμουν μικρή, ανώριμη και πολύ ανασφαλής. Έχω έρθει για να εξιλεωθώ και να φτιάξω τη σχέση με την αδελφή μου. Ψάχνω να φτιάξω μια ασφαλή ζωή και να μην ζω σαν φυγάς. Το ότι πηγαίνω στην εταιρεία, έχει να κάνει με την ανάγκη να χτίσω μία ασφαλή ζωή και την ανάγκη μου να εδραιωθώ».

Η αντικατάσταση στην παράσταση Barcelona

Σχετικά με την πρόσφατη αντικατάσταση στην παράσταση Barcelona, όπου πήρε τη θέση της Δανάης Σκιάδη, η Ηλιάνα Μαυρομάτη ανέφερε: «Η συνεργασία μας με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη ευτυχώς ήταν εύκολη και άμεση. Ειδάλλως δεν θα το είχα καταφέρει μέσα σε 20 μέρες να προετοιμαστώ. Δεν το είχα κάνει ποτέ, ήταν ένα καλό σχολείο, πώς μπορείς να μπεις με το ένστικτο σε κάτι».