Το Instagram «δίκασε» τη Σίντνεϊ Σουίνι μετά το επίμαχο αθλητικό βίντεο: Έχασε 200.000 ακόλουθους

Χιλιάδες χρήστες του Instagram έκαναν unfollow τη Σίντνεϊ Σουίνι μετά τη συμμετοχή της σε διαφημιστική καμπάνια της εφαρμογής αθλητικών προβλέψεων Novig, η οποία προκάλεσε αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει το γυναικείο σώμα στον αθλητισμό.

Στη διαφήμιση διάρκειας ενός λεπτού, η πρωταγωνίστρια του «Euphoria» εμφανίζεται γυμνή ή ημίγυμνη, με αθλητικό εξοπλισμό, όπως μπάλες ποδοσφαίρου και μπάσκετ, να καλύπτει σημεία του σώματός της. Η Σίντνεϊ Σουίνι δημοσίευσε τη διαφήμιση στο Instagram την περασμένη Τετάρτη, όπου έχει συγκεντρώσει μέχρι στιγμής περισσότερα από 1,1 εκατ. likes.

Η καμπάνια προκάλεσε αντιδράσεις, μεταξύ άλλων και από γυναίκες Ολυμπιονίκες. Η Αυστραλή κολυμβήτρια Ariarne Titmus, τέσσερις φορές χρυσή Ολυμπιονίκης, επέκρινε τη σεξουαλικοποίηση των γυναικών στον αθλητισμό, γράφοντας ότι είναι εξοργιστικό το γεγονός πως «η εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και η σεξουαλικοποίηση του γυναικείου αθλητισμού» εξακολουθούν να αποτελούν πρακτική.

Σύμφωνα με στοιχεία της Social Blade, η Σίντνεϊ Σουίνι έχασε περισσότερους από 136.000 ακολούθους την Κυριακή και ακόμη 68.000 τη Δευτέρα. Παρά την απώλεια άνω των 200.000 ακολούθων, ο αριθμός αντιστοιχεί σε λιγότερο από 1% των περισσότερων από 25 εκατομμυρίων followers της.

Εν μέσω των αντιδράσεων, η Σίντνεϊ Σουίνι επανήλθε με νέα ανάρτηση από τη διαφήμιση, γράφοντας «it’s gamedayyy», ενώ δημοσίευσε επίσης στα Instagram Stories εξώφυλλα του ESPN Body Issue, όπου εμφανίζονται γυμνοί αθλητές.

Η ίδια έχει υπερασπιστεί την καμπάνια, λέγοντας ότι στόχος ήταν μια «διασκεδαστική ιδέα» που θα έβαζε «το επίκεντρο αποκλειστικά στον αθλητισμό», με χιούμορ και παιχνιδιάρικη διάθεση.

Η Σίντνεϊ Σουίνι έχει γίνει στρατηγική συνεργάτιδα και μέτοχος της Novig, η οποία ξεκίνησε τη λειτουργία της σε εθνικό επίπεδο τον περασμένο μήνα και απευθύνεται αποκλειστικά σε άτομα άνω των 21 ετών.

Η ηθοποιός έχει επίσης προκαλέσει αντιδράσεις στο παρελθόν για διαφημιστικές καμπάνιες, μεταξύ άλλων για την εταιρεία εσωρούχων της Syrn και για διαφήμιση τζιν της American Eagle.