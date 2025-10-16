Ιωάννα Δεσύλλα: Το μοντέλο του GNTM που έγινε πρωταθλήτρια τάε κβον ντο

Η Ιωάννα Δεσύλλα είναι μια προσωπικότητα που δύσκολα χωρά σε καλούπια. Το ευρύ κοινό τη γνώρισε το 2018 μέσα από το Greece’s Next Top Model, όπου ξεχώρισε για το αθλητικό της κορμί και την εξωτική της ομορφιά.

Παρά το γεγονός ότι αποχώρησε σχετικά νωρίς, στο επεισόδιο με τη δοκιμασία κάτω από το νερό, η παρουσία της άφησε έντονο αποτύπωμα.

Όμως η Ιωάννα είναι και πρωταθλήτρια ταεκβοντό, με χρόνια εμπειρίας και σημαντικές διακρίσεις. Από την πρώτη της συμμετοχή στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2019 στο Μάντσεστερ, μέχρι την επιστροφή της το 2025 στο Γουσί της Κίνας, η πορεία της είναι γεμάτη αφοσίωση, σκληρή δουλειά και όνειρα για διάκριση.

Η 26χρονη αθλήτρια από την Ελευσίνα, με προπονητή τον Θοδωρή Ζινέλη και μάνατζερ τον Λάμπρο Χούτο, έχει κατακτήσει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία των 53 κιλών, εξασφαλίζοντας την πρόκρισή της στο Παγκόσμιο.

Στόχος της είναι ξεκάθαρος: να βρεθεί στην αποστολή για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028 και να χαρίσει στη χώρα μας ακόμη μία μεγάλη διάκριση σε ένα άθλημα όπου η Ελλάδα έχει μακρά παράδοση επιτυχιών.

Παράλληλα, η Ιωάννα συνεχίζει να δραστηριοποιείται στο χώρο της μόδας, περπατώντας σε μεγάλες πασαρέλες και αποδεικνύοντας ότι μπορεί να ισορροπεί με μοναδικό τρόπο ανάμεσα σε δύο απαιτητικούς κόσμους: αυτόν του αθλητισμού και αυτόν του μόντελινγκ.

Η ίδια συνδυάζει ομορφιά και δυναμισμό, αλλά πίσω από την εντυπωσιακή της εικόνα κρύβεται μια κοπέλα χαμηλών τόνων, συνεσταλμένη και ντροπαλή.